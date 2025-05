Serhou Guirassy pourrait-il signer au PSG ?

Des bruits de TGV, entre Dortmund et Paris.

Nos voisins allemands aiment ça : les rumeurs de transfert. Et la nouvelle information de la semaine concerne le PSG. Selon Bild, le club de la capitale, et plus particulièrement Luis Enrique, serait intéressé par Serhou Guirassy. Le média allemand a affirmé que « le finaliste de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, a jeté son dévolu sur l’attaquant d’exception et aimerait l’attirer dans la capitale française l’été prochain ».

Un retour en Ligue 1 pour le Guinéen ?

Auteur d’une saison exceptionnelle, l’ancien Rennais pourrait revenir faire trembler les filets du championnat de France. Parti en 2022 en direction de Stuttgart, Serhou Guirassy a pris du gallon en rejoignant Dortmund au début de saison. Avec 13 buts et 4 passes décisives en Ligue des champions, il a prouvé qu’il avait les capacités de se montrer dans les grandes soirées européennes, en témoigne sa performance contre le FC Barcelone. Avec une clause libératoire à 70 millions, l’attaquant de 29 ans pourrait palier le départ de Gonçalo Ramos, souvent annoncé sur le départ.

Cette fois, il finira peut-être top 30 du Ballon d’or qui sait.

