Serhou Guirassy pensait être nommé pour le Ballon d’or

Personne n’imaginait lire cette phrase il y a un an.

Après une saison XXL du côté du VfB Stuttgart, marquée par 30 buts en autant de matchs toutes compétitions confondues et 3 passes décisives, Serhou Guirassy a vu son ambition déborder. Durant le mercato estival, l’avant-centre s’est ainsi engagé avec le Borussia Dortmund pour continuer de mettre les défenses allemandes à ses pieds. Quart-de-finaliste de la CAN 2024 avec la Guinée, l’ancien du Stade rennais pensait faire partie des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’or ce mercredi. Visiblement abasourdi de ne pas voir nom apparaître dans la longue liste égrainée au cours de la soirée, le buteur a posté trois emojis sur X (anciennement Twitter), entre rire jaune et incompréhension.

🤣🤦🏿‍♂️🤷🏿‍♂️ — Serhou Guirassy (@Guirassy_19) September 4, 2024

Et dire qu’il y a Kylian Mbappé…

