Nacho donne son avis sur le Ballon d’or

Le club avant la patrie.

À bientôt 34 ans, Nacho Fernández n’est plus sous le feu des projecteurs européens, et coule des jours heureux en Arabie saoudite. Transféré cet été à Al-Qadisiyah, l’ancien de la Casa Blanca semble toujours au fait de l’actualité de son club de cœur.

Il a par exemple vu que les Madrilènes étaient les grands absents de la cérémonie du Ballon d’or. « Le club a ses raisons, mais j’y serais allé personnellement, pose l’Espagnol dans l’émission El Partidazo de la Cope. Le problème, c’est que tout indiquait qu’il allait gagner. Ce n’est pas facile à gérer quand tu as le Ballon d’or dans les mains et qu’au dernier moment, on te dit que tu ne l’auras pas. »

« Vinícius est le meilleur joueur du monde »

Pour ce qui est du lauréat, Nacho aurait préféré voir Vinícius triompher au théâtre du Châtelet, aux dépens de son coéquipier en sélection. « Si vous m’aviez posé la question avant la cérémonie, je l’aurais donné à Vinícius, sans aucun doute, assure le natif de Madrid. C’est le meilleur joueur du monde, mais je suis heureux pour Rodri. »

Ouf, il termine quand même par un petit mot gentil pour le vainqueur.

