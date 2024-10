Le Real Madrid mauvais perdant du Ballon d’or

Ouin-ouin.

Pour un club dont on salue souvent la classe, c’est vraiment pô classe. Le Real Madrid n’a pas vraiment apprécié que le 68e Ballon d’or revienne à Rodri. Personne du club ne s’est présenté au théâtre du Châtelet, même pour récupérer le trophée de club masculin de l’année. Pas un mot pour féliciter le milieu de terrain espagnol, mais beaucoup de chouineries.

Alors que le club n’a pas réagi au niveau institutionnel, des joueurs du club ont pris la plume pour soutenir Vinícius Júnior. D’Arda Güler à Éder Militão en passant par les anciens, comme Karim Benzema ou Toni Kroos, beaucoup le préfèrent apparemment à Rodri.

En mode complotiste, Eduardo Camavinga estime que la décision est politique.

FOOTBALL POLITICS ❌

My brother you are the best player in the world and no award can say otherwise. Love you my bro ❤️ pic.twitter.com/X3yAH1Sl0p

— Eduardo Camavinga (@Camavinga) October 28, 2024