Si Rüdiger ne joue pas au PSG, c’est sûrement à cause de Claude Makélélé

Claude a un classement parmi ses ex.

Au micro de Free Foot, Claude Makélélé est revenu sur son rôle de directeur technique au niveau des joueurs prêtés et professionnels à Chelsea entre 2019 et 2022. Son rôle était d’« évaluer exactement où il (un joueur) peut s’exprimer », parce que, toujours selon ses mots, les joueurs ne « peuvent pas aller dans n’importe quelle équipe ». En d’autres termes, il devait valoriser les joueurs de l’effectif londonien afin de prendre la meilleure décision pour eux.

Une vraie passe dé, signée Makélélé

Parmi les joueurs qu’il a pris sous son aile, on retrouve Antonio Rüdiger. L’international allemand a connu une renaissance en 2021, et Claude Makélélé n’y est pas pour rien. L’ancien international français l’a « repositionné » et a assuré un suivi du joueur pour qu’il retrouve sa forme.

Claude Makélélé explique qu’ensuite, au moment où le Real Madrid a fait part de son intérêt pour Rüdiger, le défenseur central est venu le consulter. « Cours, c’est une opportunité que tu as », a répondu le finaliste de la Coupe du monde 2006. Il révèle ensuite que le joueur de Chelsea était courtisé par le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain au même moment. Mais pour gagner des titres, aucun autre endroit n’était mieux que la Maison-Blanche selon Makélélé.

