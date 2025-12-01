Un nouvel entraîneur prend la porte en Bundesliga

Aufwiedersehen Sandro.

Encore un club de Bundesliga qui vire son coach. Après Erik ten Hag au Bayer Leverkusen et Paul Simmonis à Wolfsburg, c’est Sandro Wagner qui a pris la porte. Nommé sur le banc d’Augsbourg en fin de saison dernière, l’ancien attaquant du Bayern Munich a été remercié ce lundi par ses dirigeants.

Un intérimaire jusqu’à la trêve hivernale

« Nous tenons à remercier Sandro et son équipe pour le travail accompli, et leur engagement passionné envers notre FCA, a publié le club allemand dans un communiqué. Lors des discussions après le match à Hoffenheim (défaite 3-0), nous avons remarqué un manque de confiance et de conviction pour réussir à redresser la situation actuelle. »

Der FC Augsburg und Sandro #Wagner lösen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen auf. Manuel #Baum übernimmt bis zur Winterpause. In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim fehlte allen Verantwortlichen der Glaube und die Überzeugung, in der aktuellen Konstellation den… pic.twitter.com/kpf2d8X0KE — FC Augsburg (@FCAugsburg) December 1, 2025

Avec seulement trois victoires en douze rencontres de Bundesliga, les Fuggerstädter pointent à la 14e place du championnat, et sont déjà éliminés de la Coupe d’Allemagne.

Celui qui se considérait comme « le meilleur attaquant allemand » avant la Coupe du monde 2018 a témoigné de sa déception après son renvoi : « Nous voulions changer beaucoup de choses ensemble, mais nous n’y sommes malheureusement pas parvenus dans le court laps de temps dont nous avons disposé. » Il est remplacé par l’intérimaire Manuel Baum jusqu’à la trêve hivernale.

Et maintenant, à qui le tour ?

