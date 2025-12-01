S’abonner au mag
Un nouvel entraîneur prend la porte en Bundesliga

Aufwiedersehen Sandro.

Encore un club de Bundesliga qui vire son coach. Après Erik ten Hag au Bayer Leverkusen et Paul Simmonis à Wolfsburg, c’est Sandro Wagner qui a pris la porte. Nommé sur le banc d’Augsbourg en fin de saison dernière, l’ancien attaquant du Bayern Munich a été remercié ce lundi par ses dirigeants.

Un intérimaire jusqu’à la trêve hivernale

« Nous tenons à remercier Sandro et son équipe pour le travail accompli, et leur engagement passionné envers notre FCA, a publié le club allemand dans un communiqué. Lors des discussions après le match à Hoffenheim (défaite 3-0), nous avons remarqué un manque de confiance et de conviction pour réussir à redresser la situation actuelle. »

Avec seulement trois victoires en douze rencontres de Bundesliga, les Fuggerstädter pointent à la 14e place du championnat, et sont déjà éliminés de la Coupe d’Allemagne.

Celui qui se considérait comme « le meilleur attaquant allemand » avant la Coupe du monde 2018 a témoigné de sa déception après son renvoi : « Nous voulions changer beaucoup de choses ensemble, mais nous n’y sommes malheureusement pas parvenus dans le court laps de temps dont nous avons disposé. » Il est remplacé par l’intérimaire Manuel Baum jusqu’à la trêve hivernale.

Et maintenant, à qui le tour ?

