  • Augsbourg-Bayern (2-3)

Le Bayern gagne en tremblotant face à Augsbourg

  Augsbourg 2-3 Bayern Munich

Buts : Gnabry (28e), Díaz (45e+4) et Olise (48e) pour les Roten // Jakić (53e) et Kömür (76e) pour les Fuggerstädter.

On ne peut pas tout le temps gagner 6-0 dans la vie.

Le Bayern a bien failli laisser filer les trois points ce samedi face à Augsbourg. Sur la pelouse de leur voisin bavarois, les hommes de Vincent Kompany ont rapidement pris l’avantage en menant par trois buts, avant de voir leur adversaire réduire par deux fois le score (2-3). Une semaine après sa victoire fleuve contre Leipzig (6-0), le Rekordmeister semble quasiment assuré de terminer le week-end en tête de la Bundesliga.

Peu avant la demi-heure de jeu, Serge Gnabry a ouvert le score d’une reprise de la tête (0-1, 28e) après un centre de Harry Kane – on a plutôt l’habitude de l’inverse. Luis Díaz a ensuite inscrit son troisième but en quatre matchs avec le Bayern à la suite d’un centre en retrait de Konrad Laimer (0-2, 45e+4). L’attaquant colombien – pas en grande forme ce samedi – se rachetait ainsi de son loupé face au but vide en début de rencontre.

Des failles défensives

Après la pause, Michael Olise, bien lancé par Kane, a fait danser un tango à Keven Schlotterbeck pour assurer la victoire des siens (0-3, 48e). Mais Augsbourg n’avait pas dit son dernier mot. Kristijan Jakić, totalement libre dans la surface, ajuste une reprise de volée pour réduire l’écart (1-3, 53e), avant que Mert Kömür ne profite d’un cafouillage dans la défense bavaroise pour marquer lui aussi (2-3, 76e). Le doute s’est alors installé très visiblement dans l’esprit des Munichois, qui ont reculé et multiplié les erreurs techniques jusqu’au coup de sifflet final, sans craquer cependant.

Aura-t-on un peu de suspense en Bundesliga cette saison?

