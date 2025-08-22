Et si le Bayern repartait pour 10 ans de règne ?

La Ligue 1 n'est pas seule au rayon des championnats à deux vitesses. En Bundesliga, le Bayern entame la défense de son titre avec une énorme pancarte, qui vaudra encore quelques années. Parce qu'il est capable de lâcher 75 millions d'euros pour Luis Díaz et que ses rivaux, dotés de moyens incomparables, sont en phase de reconstruction.

L’heure de la rentrée a sonné. Six jours après la Supercoupe, remportée par le Bayern, la Bundesliga reprend ses droits ce vendredi. Le champion ouvre le bal chez lui, à 20h30, face à Leipzig. Un joli choc pour lancer cette saison et installer (peut-être) un soupçon de suspense, aussi court soit-il. Revenus au sommet de la chaîne alimentaire cette année, les Bavarois partent encore avec une bonne longueur d’avance sur la concurrence. Ce qui laisse présager – et craindre – un nouveau cycle longue durée, potentiellement comparable à celui que le Bayer Leverkusen avait stoppé, après onze titres d’affilée.

Buenos Díaz

Le panorama de la Bundesliga n’est plus le même que dans les années 2000, où Dortmund, le Werder, Stuttgart et Wolfsburg avaient inscrit leur nom au palmarès du championnat. Le Bayern a remporté douze des treize derniers titre de champion d’Allemagne et semble taillé pour continuer son festin. Le roc de Leverkusen Jonathan Tah (29 ans) est arrivé pour une bouchée de pain au moment de la Coupe du monde des clubs. Un renfort de taille – et de poids – pour une défense pas toujours à la hauteur. Le talentueux Tom Bischof (20 ans) est venu étoffer le milieu de terrain, et Luis Díaz (28 ans) combler, en partie, les départs de Thomas Müller, Leroy Sané et Kingsley Coman.

L’effectif est encore « un peu juste » selon les mots de Harry Kane, d’autant que Jamal Musiala sera sur la touche pendant un bon moment. Mais les dirigeants bavarois ont une grosse surface financière et une dizaine de jours pour relancer des pistes (Christopher Nkunku, Nick Woltemade) ou en activer d’autres. Seulement deux joueurs de champ de l’effectif, Raphaël Guerreiro et Harry Kane, ont plus de 30 ans, ce qui permet aussi d’envisager une continuité sur plusieurs années. Et donc l’amorce d’un nouveau règne longue durée.

Dortmund refroidi, Leverkusen pillé

L’horizon est d’autant plus dégagé que la concurrence s’avance en ordre dispersé. Le Borussia Dortmund, qui a arraché la quatrième place sur le fil au printemps, a entamé une nouvelle histoire depuis le mois de février avec Niko Kovač. Le Croate a construit une dynamique (sept victoires et un nul lors du sprint final en Bundesliga) mais en est encore à la pose de ses fondations, désormais sans Jamie Gittens, mais avec Yan Couto et Jobe Bellingham. Très régulier depuis son accession à l’élite (2e en 2017 et 2021, 3e en 2019, 2020 et 2023), Leipzig a pris une grosse claque la saison passée (septième, sans qualification européenne). L’ex-entraîneur du Werder, Ole Werner (37 ans), a été choisi pour relancer la machine, avec la bénédiction du responsable du football chez Red Bull, Jürgen Klopp.

Les Roten Bullen devront néanmoins apprendre à faire sans Benjamin Šeško, et espérer que les paris tentés cet été seront gagnants – 60 millions d’euros dépensés pour Rômulo Cardoso, Johan Bakayoko et Yan Diomande. Autre rival à l’aube d’un nouveau cycle : le Bayer Leverkusen, dépouillé cet été. Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Amine Adli, Lukáš Hrádecký et le coach Xabi Alonso ont tous fait leurs valises. Le champion d’Allemagne 2024 repart d’une page blanche avec Erik ten Hag aux manettes et des renforts qui, aussi intéressants soient-ils, à l’image de Jarell Quansah et Claudio Echeverri, n’empêcheront probablement pas une petite baisse de régime. Dernier outsider, l’Eintracht Francfort part d’encore plus loin après avoir perdu une partie de sa colonne vertébrale – Kevin Trapp, Tuta et Hugo Ekitike.

Le spectre d’une nouvelle hégémonie bavaroise est d’autant plus menaçant que la supériorité du Bayern semble acceptée par la plupart de ses concurrents potentiels. Sans trop se mouiller, le directeur sportif du BvB Lars Ricken a fixé le simple objectif de finir dans le top 4. « La saison dernière, nous avons terminé à 25 points du Bayern et à 12 points du Bayer Leverkusen. Par moments, Mayence, Fribourg ou d’autres clubs étaient devant nous. On ne peut pas parler de titre dans ces conditions », a-t-il confié à Kicker. Leverkusen se montre un peu plus ambitieux par la voix de Simon Rolfes, qui a annoncé son intention d’utiliser l’argent du transfert de Wirtz « pour bâtir la prochaine équipe championne ». Pas tout de suite a priori, même si le profil de Malik Tillman (23 ans, 16 buts avec le PSV en 2024-2025) offre de belles promesses. Le Bayern a encore un beau boulevard devant lui. Un constat valable cette saison, et peut-être quelques-unes de plus.

Tenu en échec par Leipzig, le Bayern devra attendre pour être officiellement champion