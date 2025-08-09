United tient officiellement son nouveau numéro neuf, et il coûte 85 millions

La dernière pièce du puzzle ?

74 millions sur Matheus Cunha, 81 sur Bryan Mbeumo, et désormais 85 sur Benjamin Šeško : en annonçant la signature de l’attaquant du RB Leipzig ce samedi, Manchester United boucle le (coûteux) chantier réalisé sur le front de son attaque. Auteur de 21 buts et 6 passes dé en 45 matchs la saison passée avec le RB Leipzig, l’international slovène de 22 ans (41 sélections, 16 réalisations) s’engage pour cinq saisons avec les Red Devils. « Sur les deux dernières saisons, Šeško est le joueur de moins de 23 ans le plus prolifique des cinq grands championnats européens », s’enthousiasme le communiqué de MU.

🚨 He’s here! 🚨 Benjamin Sesko is officially a Manchester United player! 🙌 — Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

Ça pourra difficilement être un plus gros flop que Rasmus Højlund, acheté entre 75 et 80 briques à l’été 2023, et auteur de 26 pions en 95 rencontres, depuis, avec le maillot rouge.

