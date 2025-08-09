S’abonner au mag

United tient officiellement son nouveau numéro neuf, et il coûte 85 millions

JB
Benjamin Šeško

La dernière pièce du puzzle ?

74 millions sur Matheus Cunha, 81 sur Bryan Mbeumo, et désormais 85 sur Benjamin Šeško : en annonçant la signature de l’attaquant du RB Leipzig ce samedi, Manchester United boucle le (coûteux) chantier réalisé sur le front de son attaque. Auteur de 21 buts et 6 passes dé en 45 matchs la saison passée avec le RB Leipzig, l’international slovène de 22 ans (41 sélections, 16 réalisations) s’engage pour cinq saisons avec les Red Devils. « Sur les deux dernières saisons, Šeško est le joueur de moins de 23 ans le plus prolifique des cinq grands championnats européens », s’enthousiasme le communiqué de MU.

Ça pourra difficilement être un plus gros flop que Rasmus Højlund, acheté entre 75 et 80 briques à l’été 2023, et auteur de 26 pions en 95 rencontres, depuis, avec le maillot rouge.

JB

