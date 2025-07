Arrêtez tout, Manchester United joue le titre

La patte Amorim déjà en place ?

Les Mancuniens font taire les critiques en ce début de saison. Incapable d’être pris au sérieux par le monde du football, Manchester United vient d’enchaîner deux victoires en Premier League… Summer Series. Eh oui, pas de bol, les Reds Devils n’enchaînent toujours pas les victoires en match officiel, en revanche en amical ça y va. Succès 3-1 contre l’ogre Hong Kong, puis cette double victoire contre West Ham (2-1) et Bournemouth cette nuit (4-1).

Tom Heaton jouera dans les cages

Alors que Rasmus Højlund a retrouvé le sens du but, du moins le cadre, Rúben Amorim a peut-être bien trouvé son gardien titulaire cette saison. À 39 piges, Tom Heaton, qui vient de prolonger jusqu’en 2026, n’a concédé qu’un seul but lors de ses deux derniers matchs joués pendant la prépa (Leeds 0-0 et Bournemouth). De quoi soulager le technicien portugais, qui va pouvoir compter sur l’expérience de l’Anglais pour régner sur la Premier League et la Premier League Summer Series, que les Mancuniens peuvent remporter.

C’est pas la Ligue des champions, c’est pas la Ligue Europa, c’est la Premier League Summer Series.

