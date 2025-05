Manchester United réalise l’exploit et renverse le Hong Kong de Juninho

On n’y croyait plus…

Après leur défaite contre l’ASEAN All Stars 1-0, les Mancuniens ont retrouvé (découvert) le goût du succès, aujourd’hui contre Hong Kong (3-1). Menés à la suite d’un but de Juninho (pas celui de Lyon ou de Qarabağ), les Anglais sont revenus dans la partie grâce au prometteur joueur danois Chido Obi, 17 ans, auteur d’un doublé en deuxième période et d’Ayden Heaven, 18 ans.

Les Red Devils peuvent désormais profiter de leurs vacances. Ils reprendront les matchs amicaux le 19 juillet face au promu de Premier League, Leeds, avant de jouer la Premier League Summer Series (encore une compétition utile), du 27 juillet au 3 août.

Si Alejandro Garnacho a sûrement joué son dernier match chez Manchester United, Bruno Fernandes pourrait également avoir foulé les terrains pour la dernière fois avec le club. Annoncé du côté de l’Arabie saoudite qui lui fait les yeux doux, le Portugais pourrait donc quitter l’Angleterre après cinq ans de bons et loyaux services.

Et remporter un match amical contre Hong Kong n’est-il pas une belle fin en soi ?

Bruno Fernandes en route vers l’Arabie saoudite ?