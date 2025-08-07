Šeško, la dernière pièce du puzzle d'Amorim ?

Benjamin Šeško devrait bientôt poser ses valises en Angleterre pour accompagner Bryan Mbeumo et Matheus Cunha sur le front de l'attaque mancunienne, totalement remaniée à coups de millions cet été. Soit un message ambitieux annonçant le retour de Manchester United dans le game... soit du grand n'importe quoi.

Pas de lifting, mais carrément un ravalement de façade intégral. Manchester United a lancé les grandes opérations cet été pour donner une autre allure à sa ligne d’attaque. Une évidence au regard des statistiques désolantes de la saison passée – 44 buts marqués, soit le 16e total de Premier League. Matheus Cunha est donc arrivé, dès le mois de juin, pour 74 millions d’euros. Bryan Mbeumo a suivi, en juillet, contre 81 millions. Benjamin Šeško devrait suivre le même chemin dans un transfert avoisinant les 85 millions. Un recrutement au prix fort pour vite passer l’éponge sur un cru 2024-2025 épouvantable.

La grande braderie

Première étape du chantier : dégager les vieilles poutres, rongées par les termites (et par le manque de confiance). L’avenir de Jadon Sancho et Antony, tous les deux de retour de prêt, s’écrira loin de Manchester. Idem pour Alejandro Garnacho, poussé vers la sortie – potentiellement vers Chelsea. Le club ne retiendra pas Rasmus Højlund, recruté à prix d’or il y a deux ans, et serait prêt à le vendre pour une trentaine de millions d’euros selon The Times. Le Danois a annoncé qu’il était prêt à se battre pour sa place, mais il part de loin avec un bilan décevant de 14 buts en 62 matchs de Premier League. Joshua Zirkzee n’a pas non plus montré suffisamment pour légitimement prétendre à un statut de titulaire. Seule éclaircie : la confirmation de l’immense talent d’Amad Diallo, qui a passé un cap la saison passée en marquant onze buts, dont huit en Premier League, notamment contre Manchester City et Liverpool.

Recruter était donc impératif devant l’ampleur de la tâche. Matheus Cunha a démontré qu’il savait se débrouiller en Premier League (27 buts et 13 passes décisives sur les deux dernières saisons). Bryan Mbeumo aussi, au point de finir quatrième meilleur buteur du championnat (20 goals, auxquels il faut ajouter sept assists). Les tarifs laissent évidemment circonspects, mais le marché a ses raisons que la raison ignore. Encore plus quand les transferts se font entre clubs anglais. Aucun d’eux ne possède des références sur la scène européenne, mais à quoi bon recruter des joueurs qui ont brillé en Ligue des champions quand tu ne réussis même pas à te qualifier pour la Ligue Conférence…

Faire oublier l’absence de compétition européenne

Selon toute vraisemblance, la cerise sur le gâteau devrait se nommer Benjamin Šeško. En concurrence avec Newcastle dans ce dossier, Manchester United a mis 75 millions d’euros, plus 10 de bonus, sur la table. Un accord définitif avec Leipzig est tout proche selon The Athletic. En cas de pépin, les médias anglais parlent encore avec insistance de la piste Ollie Watkins, une valeur sûre du championnat (27 buts TCC en 2023-2024, 17 en 2024-2025). Bien que son adaptation à un nouveau contexte reste une inconnue, Šeško ressemble à une bonne pioche : depuis janvier 2024, le Slovène a planté 32 buts dans une équipe qui n’a pas tourné à plein régime.

À seulement 22 ans, l’attaquant laisse également envisager une progression et une potentielle revente intéressante. Le choix est intelligent pour Manchester, peut-être moins pour le joueur (mais la question n’est pas là). Les Red Devils veulent repartir d’une page blanche, ou presque, pour la première saison complète de Rúben Amorim. Avec un trio offensif tout neuf, l’entraîneur portugais aura les moyens de ses grandes ambitions. Il n’aura pas d’excuse non plus, d’autant que le club aux 20 championnats et trois Ligues des champions ne jouera aucune Coupe d’Europe cette saison – une première depuis onze ans. De là à jouer le titre, comme Luke Shaw l’a annoncé ? On ne misera pas dessus. Mais de là à se mêler à la bataille pour les places européennes, assurément. Et il y a plutôt intérêt. Question de réputation.

