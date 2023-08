Rasmus Højlund débarque à Manchester United

Un an après avoir fait venir un entraîneur chauve, les Mancuniens achètent un attaquant blond scandinave. Ça ne vous rappelle rien ?

C’était le secret le moins bien gardé du royaume. Manchester United a officialisé ce samedi, en amont du match amical face au RC Lens, le transfert de Rasmus Højlund, en provenance de l’Atalanta. L’attaquant international danois (6 sélections, 6 buts) a signé jusqu’en 2028 et aurait coûté entre 70 et 80 millions d’euros. En un an à Bergame, le blondinet a claqué 9 pions en 32 rencontres de Serie A. Il ne pourra pas revêtir tout de suite la tunique des Red Devils puisqu’il s’est légèrement blessé lors de la préparation avec les Bergamasques et devrait pouvoir étrenner sa liquette d’ici quelques semaines.

Le programme Rasmus.

Bientôt un deuxième buteur scandinave à Manchester ?