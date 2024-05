La finale Barcelone-Lyon se jouera à guichets fermés

53 589 personnes pour du foot féminin, oui c’est possible.

San Mamés sera à guichets fermés le 25 mai prochain, à l’occasion de la finale de Ligue des champions féminine entre le FC Barcelone et l’Olympique lyonnais, a annoncé l’UEFA ce mercredi sur X. Un terrain neutre en terre basque qui devrait tout de même accueillir plus de 50 000 spectateurs dans les tribunes de l’habituelle enceinte de l’Athletic Club.

🚨 The #UWCL final between Barcelona and Lyon at San Mamés is SOLD OUT! 🚨

We are looking forward to a full house in Bilbao, when another chapter in the history of women’s football will be written 🤩#UWCLfinal pic.twitter.com/RLY8gmdREq

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 15, 2024