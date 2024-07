Qui est le patron de DAZN, nouveau diffuseur de la Ligue 1 ?

Un milliardaire, mais pas de milliard.

La crise des droits TV de la Ligue 1 n’est pas encore terminée, mais le duo DAZN-beIN Sports devrait diffuser le championnat français la saison prochaine, pour un total de 500 millions d’euros. Mais alors, qui est l’actionnaire de ce nouvel acteur de la L1 ? L’homme qui possède DAZN, Leonid Blavatnik, n’est autre que la deuxième fortune britannique, raconte L’Équipe ce mercredi. Celui qui est surnommé Len détient en effet 34,8 milliards d’euros sur son compte en banque. L’homme de 67 ans est le propriétaire de la multinationale Access Industries, mais également l’actionnaire majoritaire de la plateforme musicale Deezer.

C’est tout ? Non, il est aussi dans l’immobilier, avec le Grand Hôtel du Cap-Ferrat, possède une société de production de cinéma, des entreprises pétrochimiques, etc. Né dans l’Ukraine soviétique et aujourd’hui citoyen américano-britannique, il a construit sa fortune en privatisant des sociétés étatiques russes, notamment de pétrole. Enfin, comme tout milliardaire qui se respecte, il possède un yacht de 73 mètres de long et vit dans un manoir londonien estimé à plus de 230 millions d’euros. Anobli par la reine d’Angleterre en 2017 pour sa philanthropie, le Sir a créé DAZN en 2016, le présentant comme le Netflix du sport. La plateforme avait déjà acquis les droits de combats de boxe, ainsi que ceux de la Liga, la Bundesliga, la Serie A.

Un beau CV, pour le nouveau copain de Vincent Labrune.

