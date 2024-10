Johann Lepenant est nostalgique des Jeux olympiques

Encore un qui avait la cloche sur les alertes médaille d’Antoine Griezmann.

Après une saison compliquée à Lyon, marquée notamment par une grave blessure au genou l’ayant longtemps éloigné des terrains, Johann Lepenant revit ces dernières semaines sous le maillot du FC Nantes. Le déclic ? Les Jeux olympiques de Paris terminés avec la médaille d’argent autour du cou.

En boucle sur France 2 et France 3

Une parenthèse enchantée que l’ancien lyonnais n’est pas près d’oublier et sur laquelle il est revenu dans un entretien accordé à L’Équipe, à la veille du match très important que disputeront les Bleuets de Gérald Baticle ce mardi face à l’Autriche pour se qualifier pour l’Euro espoirs 2025. « Tous les stades étaient pleins, l’ambiance était incroyable, c’était différent de d’habitude, on sentait le peuple français soudé derrière tous les sportifs. Même nous, on était à fond derrière les sportifs des autres disciplines, on passait nos journées à regarder les JO, à la cantine, dans les chambres, en salle de soin… On était en boucle sur France 2 et France 3 », a-t-il déclaré, un brin nostalgique.

