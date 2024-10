Nantes devrait lever l'option d'achat de Lepenant

La bonne pioche au bon moment.

Après deux années frustrantes du côté de Lyon, Johann Lepenant a tenté le pari nantais pour se relancer cet été. Un choix qui se révèle pour le moment plutôt payant, puisque le milieu de terrain brille dans le système d’Antoine Kombouaré (deux buts et une passe décisive). Satisfait de ses prestations, le club a laissé entendre qu’il lèverait son option d’achat. C’est en tout cas ce qu’a confirmé son coach en conférence de presse.

Une option d’achat à hauteur de 2,5 millions d’euros

« On sait depuis le début qu’on va le garder. On n’a pas pu le faire pour des raisons financières car on ne pouvait payer le contrat », a dévoilé le coach kanak ce vendredi. Le FC Nantes devrait donc lever l’option d’achat de 2,5 millions d’euros. Opposé ce week-end à… Lyon, Lepenant ne pourra pas jouer contre ses anciens coéquipiers, en raison d’une clause l’interdisant de participer aux rencontres face aux Gones le temps de son prêt. « On a poussé jusqu’au dernier moment pour le voir jouer contre son club, qui d’ailleurs ne le sera plus car il y a de grandes chances qu’il reste avec nous », a regretté le technicien.

Enfin un ancien Lyonnais qui ne plantera pas contre l’OL.

Antoine Kombouaré envoie son capitaine en équipe réserve