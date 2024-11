Un ancien Nîmois devient la recrue la plus chère de la MLS

Le Cercle des athlètes disparus.

Le club américain du FC Cincinnati a annoncé ce jeudi sur ses réseaux sociaux avoir trouvé un accord pour le transfert de l’international togolais Kévin Denkey (23 ans) en provenance du Cercle Bruges, qu’il avait rejoint en janvier 2021. Le montant de l’opération est estimé à environ 17 millions d’euros, faisant de l’attaquant formé au Nîmes Olympique à la fois la recrue la plus chère de l’histoire de la MLS, mais également le plus gros transfert sortant réalisé par le club belge.

Meilleur buteur de Jupiler Pro League la saison dernière, Denkey avait déjà inscrit onze buts cette saison avant de s’envoler pour les États-Unis et y signer un contrat jusqu’en 2028. Le club de l’Ohio se « réjouit d’accueillir Kevin, l’un des attaquants les plus prolifiques en Europe au cours des deux dernières années, connu pour ses qualités athlétiques et sa précision devant le but ». L’ancien Croco, auteur de quatre buts en Ligue 1 lors de la récente aventure dans l’élite du club gardois (2018-2020), parle, lui, d’un « choix naturel » au vu de la volonté du club américain de s’attacher ses services et de ses « installations impressionnantes ».

Kévin va enfin pouvoir mettre des paillettes dans sa vie.

