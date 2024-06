Un golazo du milieu de terrain et un but messiesque illuminent la nuit en MLS

Les Argentins à la conquête des States.

Parce qu’il n’y a pas que l’Euro et les frappes surpuissantes de Xherdan Shaqiri dans l’actualité sportive, cap vers les États-Unis. Ce matin en ouvrant les réseaux sociaux, vous auriez pu tomber sur le but incroyable de Luca Orellano en MLS. Dans la nuit de mercredi à jeudi alors que le score était de deux buts partout entre Cincinnati et Philadelphie à l’heure de jeu, le joueur argentin a envoyé une frappe splendide du milieu de terrain, totalement excentré, au bord de la ligne de touche. Dans une fin de match à rebondissements, le club de l’Ohio a réussi à s’imposer (4-3).

LUCA ORELLANO 🤯 Unreal finish from midfield! pic.twitter.com/c2O2irUqwl — Major League Soccer (@MLS) June 20, 2024

Un autre bijou a été inscrit dans le championnat nord-américain cette nuit : le rush fou de Thiago Almada, compatriote d’Orellano. Dans un match un peu nul contre le DC United, le numéro 10 d’Atlanta a décidé de prendre les choses en main pour offrir la victoire aux siens : à la 79e minute, l’international argentin a récupéré le ballon pratiquement à la ligne médiane, s’est débarrassé de deux adversaires, et a fini avec un pétard du droit dans le petit filet. De quoi donner des idées aux recruteurs européens pour ce mercato.

Thiago Almada! Pure brilliance! 🔥 pic.twitter.com/CjzAmDcRYb — Major League Soccer (@MLS) June 20, 2024

Le meilleur championnat du monde ?

MLS : le CSC du week-end inscrit par un ex de Nantes