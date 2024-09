Brittany Mahomes, l’ex-terreur des surfaces devenue prise de guerre de Donald Trump

C’est un soutien auquel Donald Trump lui-même ne s’attendait pas. Alors que la sphère people et sportive se positionne généralement en faveur du camp démocrate, le businessman a reçu le soutien de Brittany Mahomes, 29 ans et épouse de Patrick Mahomes, tout puissant quarterback des Chiefs. Un like sur un post Instagram présentant les grandes lignes du programme du candidat républicain, et la machine infernale s’est mise en branle. « Je tiens à remercier la belle Brittany Mahomes de m’avoir si fermement défendu, a immédiatement réagi Trump. Avec la criminalité et l’immigration illégale totalement hors de contrôle, les ravages de l’inflation et un monde qui rit de la stupidité de nos “dirigeants”, il est bon de voir quelqu’un qui aime notre pays, et qui veut le sauver de la ruine. »

Si l’ancien président des États-Unis a sauté sur l’occasion, c’est évidemment parce qu’il avait besoin de contrer la vague déclenchée par Taylor Swift, qui s’est publiquement rangée derrière Kamala Harris. Et aussi parce que le nom Mahomes pèse lourd aux États-Unis. Tout le monde s’est toujours arraché Patrick Lavon Mahomes II. Excellent en baseball, sport dans lequel son père était pro, et prodigieux quarterback au football (américain), le crack avait le choix du roi. Il a opté pour la deuxième option. Drafté par les Chiefs de Kansas City en 2017, il s’est d’ores et déjà imposé comme l’un des tout meilleurs athlètes de l’histoire de la NFL, alliant le style, la personnalité et les trophées (trois victoires au Super Bowl, deux titres de MVP de la ligue). Une réussite insolente qui a braqué les spotlights sur ce « power couple », au sein duquel Patrick n’est pas le seul à avoir touché au sport professionnel.

Pas content ? Triplé

Avant d’être l’épouse Mahomes, Brittany Matthews a très vite eu un ballon dans les pieds, comme son père aime le rappeler. « Je lui ai appris comment utiliser son pied gauche », soulignait-il allègrement sur Twitter, ajoutant qu’il l’avait « entraînée voire forcée » à jouer du gauche « depuis ses 4 ans ». Pourtant, à la sortie du lycée, la teenager se voit plutôt ranger les crampons. Son amie Chestley Strother, d’un an son aînée, la fait finalement changer d’avis en l’attirant sur le campus de l’université de Tyler pour la traditionnelle journée de recrutement. « C’était près de chez moi et je connaissais quelques filles qui jouaient ici, qui m’ont dit que je devais rejoindre la famille. C’est ce que j’ai fait, et ces quatre années m’ont permis de retomber amoureuse du football », confia-t-elle a posteriori au Tyler Morning Telegraph.

Un faux air d’Erling Haaland… Photo : UT Tyler.

La machine met du temps à se lancer, mais Brittany Matthews trouve son rythme de croisière pendant sa quatrième et dernière année sous le maillot des bien nommées Patriots : 18 buts en 18 matchs en 2016, plus que lors de ses trois saisons précédentes cumulées. En ajoutant ses quatre assists, l’attaquante texane est alors décisive toutes les 53 minutes de jeu. « Je rappelle constamment à Patrick qu’il n’est pas le seul à battre des records, souriait alors la buteuse. Nous nous nourrissons l’un de l’autre. Il fait de grandes choses en ce moment et moi aussi. » Même son de cloche chez son champion de petit ami, qu’elle fréquente depuis le lycée : « Elle déteste perdre et veut être la meilleure. Elle travaille extrêmement dur et cela m’inspire pour travailler tout aussi dur. » L’ouragan Brittany emporte tout sur son passage, dont le record du nombre de buts sur une saison et celui du nombre de triplés de l’histoire de l’université. Aucune joueuse n’avait fait mieux que deux ? Elle en plante quatre aux dépens de McMurry, Sul Ross, Belhaven et Louisiana College, qu’elle met au supplice avec trois buts et une passé dé en 48 minutes sur le pré. Clutch.

L’île de la tentation

L’arme fatale des Patriots s’en va en 2017 par la grande porte, à 21 ans, pour rejoindre Afturelding, club de la deuxième division islandaise. « Je ne pouvais pas laisser passer une opportunité aussi extraordinaire de faire ce que j’aime », déclare-t-elle en conférence de presse. Juste à côté, sa coach Stefani Webb se réjouit de voir l’oisillon quitter le nid. « C’est une buteuse naturelle, souligne-t-elle. Sa transformation en tant que joueuse au cours de ses quatre années passées ici est incroyable. C’est le résultat de son éthique de travail. Une fois qu’elle a décidé qu’elle voulait devenir grande, rien ne pouvait l’arrêter. »

@brittanylynne8 has signed her pro contract and will be heading to Iceland after a stellar @soccerpatriots career. 📰https://t.co/O8r3eZHgjb pic.twitter.com/Uk3mTgTjA9 — UT Tyler Patriots (@uttylerpatriots) May 15, 2017

Le phénomène pose donc ses valises dans l’ouest de l’Islande, à Mosfellsbær, tout juste 10 000 habitants. Sigurbjart Sigurjónsson, le président du club, héberge momentanément le futur couple star. « Ils demandaient souvent où ils pouvaient aller manger, et nous leur suggérions toujours des endroits à prix moyen parce que nous pensions qu’ils n’avaient pas trop d’argent, riait-il auprès du média local Vísir. Il a passé dix jours avec elle à explorer le pays, je n’avais aucune idée de qui c’était. » Les amoureux s’éclatent au grand air, oscillant entre randonnée et baignade, puis Patrick rentre au pays pour préparer la saison à venir. Brittany, elle, reste pour montrer ce dont elle est capable. Dans un contexte totalement nouveau, sans connaître la langue, elle joue cinq matchs, plante deux buts et soulève un trophée. Pas mal, mais pas assez pour aller plus loin. « Elle n’était pas la meilleure joueuse, même si c’était une gentille fille, dixit Sigurjónsson. Elle n’était tout simplement pas assez puissante pour jouer chez nous, nous avons donc décidé de ne pas signer avec elle. » Tant pis : après deux mois sur place, Brittany rentre au pays et rebondit.

Business is business

Elle rejoint son futur mari à Kansas City et devient coach de fitness, sans regret. « Pendant que j’étais en Islande, j’ai réalisé qu’il fallait avoir une grande passion pour jouer au football. J’ai découvert que ma passion était le fitness et aider les autres, […] donc j’ai décidé de créer un programme d’entraînement à domicile », explique-t-elle. L’ancienne buteuse n’a pas abandonné pour autant le soccer puisqu’elle est devenue copropriétaire de la franchise féminine du Kansas City Current en 2020. Elle était d’ailleurs dans les tribunes du CPKC Stadium la semaine dernière pour assister à la rencontre face au Washington Spirit, accompagnée par Patrick.

L’orage trumpiste n’a pas ébranlé le couple, même si le chef d’orchestre des Chiefs n’a pas souhaité prendre position dans l’élection. Pas question de cliver ou de risquer d’altérer son image de champion et de gendre idéal, que les marques s’arrachent. Brittany n’ira donc pas plus loin que son like (qu’elle a d’ailleurs retiré), mais le message est passé. La voir émerger comme princesse du conservatisme ne surprend pas forcément puisqu’elle est une Texane pur jus, née et biberonnée dans cet État traditionnellement sensible aux idées du parti républicain, dont le candidat à la présidentielle remporte systématiquement les voix depuis 1980. Trump l’adore d’autant plus qu’elle a su développer son business et gagner beaucoup d’argent, tout en faisant des enfants : l’opposé de Taylor Swift, qu’il a qualifiée de « vieille fille à chat ». Le « Macho Man » finira peut-être par changer d’avis sur les footballeuses.

Le PSG s’impose sans forcer contre Rennes