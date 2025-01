Tik tok on the clock, but the party don’t …

Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis 2016, semble avoir des envies de viralité. Ce mercredi, le milliardaire américain de 70 ans a annoncé vouloir acheter les activités américaines de TikTok. Le McCourt Global, qui touche à tout – immobilier, médias, sport, tech – a décidé de se battre contre Elon Musk pour racheter le réseau social chinois aux États-Unis. Selon Le Figaro, on parle d’un prix flirtant avec les 100 millions de dollars, soit un Kolo Muani et une rumeur de Belahyane.

Racheter Tiktok pour protéger les enfants

Dans un communiqué publié via « Project Liberty » – son projet à 500 millions de dollars qui veut aider les internautes à reprendre le contrôle de leur vie numérique –, McCourt a expliqué ses intentions : « Nous pouvons et devons faire davantage pour sauvegarder la santé et le bien-être de nos enfants, de nos familles, de la démocratie et de la société. Cette acquisition potentielle est une incroyable opportunité de catalyser une alternative au modèle technologique actuel qui a colonisé Internet. » Problème : TikTok et sa maison mère, ByteDance, ne comptent pas se laisser faire. La plateforme a porté plainte contre le gouvernement américain en 2024 pour une loi « inconstitutionnelle » imposant la vente de TikTok sous peine d’interdiction aux États-Unis.

La balle est dans l’autre Court.