Roberto De Zerbi : « Expliquez-moi pourquoi le président de Lille vient sur le terrain ? »

Ne courez pas à côté des arbitres !

L’élimination de l’OM par Lille aux tirs au but en Coupe de France ce mardi soir a laissé un goût amer aux dirigeants marseillais. Si Mehdi Benatia s’est précipité au micro de Bein Sports pour se plaindre de son expulsion après l’égalisation de Luis Henrique, Roberto De Zerbi était lui aussi agacé par cet épisode au moment de se présenter en conférence de presse au Vélodrome.

« Il faut être fier dans la défaite si on sent qu’on a tout donné »

« Expliquez-moi pourquoi le président de Lille vient sur le terrain parler à l’arbitre ? C’est la deuxième fois, il l’a déjà fait en championnat. Si c’est le président de la République, je peux le comprendre, mais c’est un président de club, a pesté le technicien italien. Je n’ai jamais vu Pablo Longoria faire ça. Si personne ne le lui dit, je ne me gêne pas pour le faire. » Il pointe un vrai problème : mais que font les dirigeants sur le bord de la pelouse avant la fin de la rencontre ? Un grand classique dans le football français, à vrai dire.

De Zerbi a quand même tenu à rappeler que son équipe avait fait un « grand match », tout en parlant de Lille comme d’une « grande équipe ». « La fatigue est logique, on n’est pas habitués à jouer des matchs tous les trois jours, a-t-il poursuivi. On est déçus, mais on doit être fier. Il faut être fier dans la défaite si on sent qu’on a tout donné. C’est le cas de mes joueurs, et c’est pour cela qu’on a égalisé à la fin. On doit repartir à bloc, on n’a que le championnat et on doit continuer de pousser. C’est l’objectif, et pour cela on doit gagner tous les matchs. Ça commence contre Strasbourg. »

Dix-sept rendez-vous à ne pas rater en quatre mois, ça devrait bien se passer.

