Medhi Benatia après OM-Lille : « Il y a un acharnement, je n’ai plus le droit de parler »

Drop le mic ? Connaît pas.

Au coup de sifflet final du seizième opposant l’Olympique de Marseille à Lille (1-1, 3-4 TAB), Medhi Benatia a débarqué au micro de Bein SPORTS pour exprimer sa colère vis-à-vis de l’arbitre Clément Turpin et de son quatrième assistant, Jérémy Stinat. Expulsé après l’égalisation de Luis Henrique car visiblement au centre d’une échauffourée ayant éclaté entre les deux bancs, le directeur du football de l’OM s’est justifié dans une colère froide.

« Ce que je viens de vivre ce soir est grave ! »

« Retrouvez-moi les images de l’incident, car ce que je viens de vivre ce soir est grave ! On marque, je vais voir le quatrième arbitre en lui disant “dites-lui (à Monsieur Turpin) quand même qu’il y avait penalty”. Je sépare mon coach qui s’embrouillait avec Monsieur Létang. Monsieur Turpin vient finalement me mettre un carton rouge de 50 mètres, et le quatrième arbitre me dit : “Vous m’avez pointé du doigt puis menacé”. Alors retrouvez-moi les images, s’il vous plaît », s’est agacé l’ancien défenseur.

🇫🇷 🏆 #CoupeDeFrance 😤🟥 Le coup de gueule de Medhi Benatia après son carton rouge ! 🎙️ "Ce soir ce que je viens de vivre, c'est grave"#interview #OMLOSC pic.twitter.com/HL3UAIzhuO — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 14, 2025

Avant de continuer sur le même ton : « Et il y avait penalty sur Jonathan Rowe. […] Pourquoi je n’ai pas le droit de parler et de défendre mon équipe ? Il y a un acharnement, je n’ai plus le droit de parler. » Revenu à son calme, Benatia a tout de même tenu à féliciter Lille pour sa qualification, malgré la déception de quitter prématurément cette Coupe de France décrite « comme un objectif » pour Marseille.

C’est toujours impoli de pointer quelqu’un du doigt.

