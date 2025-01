Barça : les bonnes questions de l’affaire Olmo-Víctor

À chaque jour son rebondissement dans l’affaire Dani Olmo et Pau Víctor, finalement inscrits dans l’effectif du FC Barcelone pour la deuxième partie de saison. Quelles conséquences ces jours de flottement peuvent-ils avoir pour le Barça, à court et plus long terme ?

Dani Olmo et Pau Víctor vont-ils devoir se trouver un nouveau club ?

Avis aux amoureux des Culés, soyez soulagés : a priori, la réponse est non. Après de longues tergiversations, l’inscription des deux joueurs pour la deuxième partie de saison a été validée par la Liga ce jeudi soir. Déjà qualifiés pour la finale de Supercoupe d’Espagne, ce dimanche face au Real Madrid, Dani Olmo et Pau Víctor sont désormais « éligibles » pour les prochaines journées du championnat espagnol, et ne seront donc pas contraints de quitter précipitamment la Catalogne cet hiver.

Un happy end qui a mis du temps à se dessiner à l’issue d’un thriller long de presque deux semaines. Enregistrés l’été dernier grâce notamment à la blessure d’Andreas Christensen, les deux joueurs ne pouvaient figurer dans l’effectif au-delà du 31 décembre, laissant craindre un départ libre cet hiver. Mais après plusieurs décisions défavorables rendues par le Comité de suivi de l’accord de coordination RFEF-LaLiga depuis le 1er janvier, le Barça a donc fini par obtenir gain de cause auprès du Conseil supérieur des sports. Attention toutefois à ne pas être trop enthousiastes, puisque la Fédération espagnole s’apprêterait à porter plainte contre Joan Laporta après son attitude de mercredi soir, en marge de la demi-finale de Supercoupe remportée face à l’Athletic, rapporte COPE. Visiblement, ses bras d’honneur et insultes envers les dirigeants du football espagnol (« vauriens ») n’ont pas vraiment été appréciés en haut lieu.

Cette affaire est-elle celle de trop pour Joan Laporta ?

Bien qu’il ait finalement obtenu gain de cause, le président du club catalan ressort forcément affaibli de cette séquence. Quelques jours après avoir échappé à une motion de censure portée par Jordi Farré et Marc Cornet et finalement abandonnée à la dernière minute, Joan Laporta est loin de faire l’unanimité. À sa gestion désastreuse des finances du club s’ajoute donc désormais son comportement et des relations particulièrement tendues avec la fédé. L’homme des succès des années 2000 (il a déjà été président du club entre 2003 et 2010) ne parvient toujours pas à redresser la barre sur le plan budgétaire, malgré un nombre incalculable de leviers actionnés. Cette fois, c’est une série de sièges VIP du prochain Camp Nou que l’intéressé a tenté de vendre à un consortium qatari afin d’éponger les dettes et sauver les meubles.

Une manie de brader les bijoux de famille du club qui agace. « Nous ne resterons pas les bras croisés face à la dilapidation des ressources et du prestige du club, et aux conséquences sportives que cela entraîne », a notamment fustigé Victor Font, son opposant lors de la dernière élection présidentielle, au printemps 2021. En parallèle, les appels à la démission de Laporta se multiplient, chez les groupes de supporters comme parmi l’opposition au sein du conseil d’administration. Cette nouvelle affaire ubuesque aura fait des vagues parmi les joueurs, le capitaine Raphinha lui-même n’ayant pas retenu ses coups devant la presse : « Si je dois être honnête, et je n’aime pas mentir : si j’étais dans un autre club et que je voyais la situation de Pau et Dani, je me demanderais peut-être si c’est le meilleur choix de venir ici. »

Le Barça va-t-il devenir le paria du foot espagnol ?

Depuis la nouvelle de la réinscription de Dani Olmo et Pau Víctor dans l’effectif, les réactions ne manquent pas de la part de nombreux acteurs du football ibérique. Parmi les plus véhémentes figure celle de l’Atlético de Madrid, les Colchoneros fustigeant une décision qui « met en danger le système actuel, remettant en question les règles du jeu, notamment sur le plan économique. La loi du sport protège le contrôle économique de la Liga, mais cette résolution le met en péril. […] Cette intervention crée un précédent très dangereux. Elle ouvre la porte à des violations des règles et à la répétition des graves erreurs du passé. »

L’Athletic Club ou l’UD Las Palmas ont également crié à l’injustice, pendant que Carlo Ancelotti a refusé de faire part de son avis, à deux jours du choc face au Més que. Davantage dans la retenue, la Fédération et la Liga se sont tout de même étonnées du déroulement de l’affaire, dans un communiqué commun : « La Liga a pris connaissance de la résolution émise par le président du Conseil supérieur des sports, qui maintient, sans avoir entendu ni la Liga ni la Fédération espagnole, la mesure conservatoire demandée par le FC Barcelone et les joueurs Daniel Olmo et Pau Víctor, maintenant la validité des licences desdits joueurs jusqu’à ce que le recours déposé contre l’accord du Comité de suivi de l’accord de coordination RFEF-Liga soit définitivement résolu. »

