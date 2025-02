Le Barça s’offre la tête de la Liga et une polémique arbitrale

Barça 1-0 Rayo Vallecano

But : Lewandowski (SP, 28e)

La bonne opération de la journée.

Le FC Barcelone a pris la tête de la Liga en s’imposant sur la plus petite des marges à domicile (1-0) contre le Rayo Vallecano et en profitant des matchs nuls du Real Madrid (1-1) et de l’Atlético de Madrid (1-1) ce week-end. Les hommes de Hansi Flick ont marqué le seul but de la rencontre sur penalty, après une faute de Pathé Ciss sur Íñigo Martínez, grâce à l’inévitable Robert Lewandowski, auteur de son 20e but en championnat cette saison.

Nouvelle polémique arbitrale

Les Blaugrana peuvent remercier l’arbitre (et le Real Madrid risque encore de se plaindre de l’arbitrage espagnol) puisque ce dernier a annulé un but du Rayo Vallecano juste avant la mi-temps. Jorge De Frutos avait trompé Wojciech Szczęsny, mais l’arbitre a visiblement considéré que Randy Nketa, bien en position de hors-jeu dans la surface, avait fait action de jeu en gênant les défenseurs barcelonais (43e). On vous laisse la vidéo postée sur le compte du Rayo Vallecano pour juger par vous-mêmes.

Par deux autres fois, De Frutos aurait pu égaliser pour le Rayo Vallecano : il a d’abord buté sur Szczęsny (67e) avant de ne pas cadrer sa tête sur un bon centre dans la surface (90e+2). Une chose est sûre, cette victoire permet au Barça de prendre les commandes de la Liga, à égalité de points avec le Real (51 points), mais avec une bien meilleure différence de buts (40 contre 29).

On va aller lire la presse madrilène maintenant.

