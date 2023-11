Pronostic Rayo Vallecano Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Barça s’en sort contre le Rayo Vallecano

Le Rayo fait un bon début de saison, puisqu’il est 10e de Liga à seulement 4 points des places européennes. Pourtant, dès la 3e journée, les Madrilènes avaient concédé chez eux une lourde défaite contre l’Atlético (0-7). Cela va mieux depuis, eux qui ont enchaîné 10 matchs sans la moindre défaite (avec 7 matchs nuls tout de même), avant de s’incliner avant la trêve contre le leader Girona (1-2). Ce samedi, Vallecano devra se priver de son milieu de terrain Alvaro Garcia, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, lui qui a été le seul buteur face à Girona. Ses deux hommes forts la saison passée, Sergio Camello (6 réalisations et 5 passes décisives l’an dernier et seulement 1 passe décisive cette saison) et Isi Palazon (9 buts, 5 passes l’an dernier, mais seulement 2 buts cette saison) ont du mal à retrouver leur niveau. Radamel Falcao est désormais la doublure de Raul de Tomas en pointe.

Le tenant du titre ne montre pas son meilleur visage, mais se montre plutôt efficace. En effet, les Catalans s’en sortent plutôt bien avec une 3e place à 4 points du leader, Girona. Avant la trêve, le Barça a alterné entre victoires et défaites en championnat et en C1. D’abord vainqueurs du Shakhtar (2-1), les hommes de Xavi ont été surpris par le Réal (1-2) lors du Clasico, avant de s’imposer de nouveau en Liga contre une belle équipe de la Real Sociedad (0-1). Derrière, ils ont été défaits par le Shakhtar qui a pris sa revanche en Ligue des Champions, mais se sont rattrapés en Liga contre Alaves grâce à un doublé de Lewandowski (2-1). Ce dernier devrait bien être de la partie samedi, ce qui n’est pas le cas de Gavi, sorti sur blessure avec la Roja et probablement out pour le reste de la saison. Robert Lewandowski (7 réalisations et 3 passes décisives en Liga) est attendu. Même si le Rayo est plutôt bien placé au classement, cette équipe montre souvent des faiblesses à l’image de ses défaites contre les « gros » à domicile, l’Atletico (0-7) et Girona (1-2). Le Barça n’est pas au top dans le jeu mais devrait assurer l’essentiel pour garder le rythme de Girona en tête de la Liga, et pourrait s’en remettre à Lewandowski pour débloquer la situation.

