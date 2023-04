Pronostic Rayo Vallecano Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Barcelone avance un peu plus vers le titre face au Rayo Vallecano

Neuvième de Liga à l’orée de cette journée, le Rayo Vallecano compte 10 points d’avance sur le premier relégable, Valence. Calé dans le ventre mou du championnat, le club madrilène finit en roue libre comme le montrent les derniers résultats. En effet, lors des 10 dernières journées, le Rayo ne s’est imposé qu’une seule fois face à Osasuna (2-1). Le week-end dernier, les partenaires de Falcao, qui joue peu cette saison, se sont inclinés sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1). Solide à domicile, le Rayo s’est en revanche incliné face à quelques grosses écuries de la Liga avec des revers face au Real Betis (1-2), la Real Sociedad (0-2) et l’Atlético de Madrid (1-2).

En face, le FC Barcelone a fait un grand pas vers le titre le week-end dernier en s’imposant face à l’Atlético de Madrid (1-0). Loin d’être fringants, les Barcelonais ont su se montrer plus efficaces avec une réalisation de Ferran Torres, tandis que les Matelassiers ont manqué d’efficacité avec un Griezmann peu en réussite. Le succès obtenu face aux Colchoneros a mis fin à une série de deux matchs nuls face à Gérone (0-0) et à Getafe (0-0). De plus, les hommes de Xavi avaient subi une déculottée en demi-finales de la Copa del Rey face au Real Madrid (0-4). En s’imposant face à l’Atlético, le Barca a pris 11 points d’avance sur le Real Madrid à 8 journées de la fin. Dans ce sprint final, Xavi peut compter sur le retour de De Jong, Pedri et bientôt sur celui de Dembélé. Lors de ce déplacement au Rayo Vallecano, le Barça compte sur le réveil de Lewandowski, muet lors des 4 dernières journées malgré ses 17 buts au compteur. Boosté par son succès face à l’Atlético et par des retours importants, le Barca devrait s’imposer sur la pelouse d’un Rayo Vallecano actuellement en délicatesse.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

