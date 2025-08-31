Barcelone secoué par le Rayo Vallecano et contraint au match nul

Rayo Vallecano 1-1 Barcelone

Buts : Pérez (67e) pour le Rayo // Yamal (40e, SP) pour le FCB

Madrid et Bilbao seuls en tête.

Barcelone perd du terrain. Au terme d’une rencontre qu’ils auraient pu perdre à plusieurs reprises, les Catalans ne reviennent qu’avec un petit point d’un déplacement compliqué sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1). En difficulté, les joueurs d’Hansi Flick n’arrivent pas à faire la différence et doivent attendre la fin du première acte pour prendre les devants. La lumière est logiquement venue de Lamine Yamal. Percutant comme à son habitude, le nouveau numéro 10 catalan s’est infiltré dans la surface pour obtenir un pénalty, qui a rendu fou le banc madrilène. Pourtant pas le tireur attitré l’an dernier, Yamal s’est alors avancé pour frapper et à nouveau entrer dans l’histoire, devenant le plus jeune buteur sur pénalty du championnat (1-0) au XXIe siècle. Dani Olmo aurait même pu doubler la mise avant la pause, mais a manqué le cadre en position pourtant confortable.

1 - Against Rayo Vallecano, @FCBarcelona's Lamine Yamal has become the youngest player to score a penalty goal in LaLiga in the 21st Century (18 years and 49 days). Precocious. pic.twitter.com/wm4x4eZkVX — OptaJose (@OptaJose) August 31, 2025

Au retour des vestiaires, ce qui devait arriva, et le Rayo a logiquement égalisé, sur corner. Seul au deuxième poteau, Fran Pérez a pu allumer García et enfin récompenser le travail des siens. Finalement, le Barça peut surtout remercier Joan García, auteur de six parades, notamment une énorme à 0-0 après 15 minutes de jeu et une autre juste après la reprise, et qui a permis aux siens de repartir avec autre chose d’une défaite. Tenus en échec, Barcelone, mais aussi Villareal, laissent désormais le Real et Bilbao comme seules équipes à avoir remporté leurs trois premières rencontres de la saison.

Entre clubs de Madrid, on se sert les coudes.

