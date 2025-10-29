S’abonner au mag
  • France
  • Stream for Humanity

La date de la prochaine édition de l’évènement Stream For Humanity est connue

KM
Nouvelle édition, même stade.

Du 14 au 16 novembre prochain aura lieu la nouvelle édition du marathon caritatif Stream for Humanity, organisé par le français AmineMaTué, dix mois après une première édition ayant réuni plus de 20 000 spectateurs.

Toujours pour la bonne cause

La nouvelle est tombée ce mardi : l’évènement se tiendra une nouvelle fois au stade Jean-Bouin, à Paris, et se conclura par un match de foot dont les participants seront dévoilés le 2 novembre.

Au profit des organisations du Secours populaire et de Médecins sans frontières, les fonds collectés par ce marathon serviront à soutenir cinq pays touchés par la famine : la France, le Nigeria, la Palestine, la République démocratique du Congo et le Soudan.

Après avoir récolté la belle somme de 3,5 millions d’euros lors de la première édition, Stream for Humanity II espère faire encore mieux pour ce nouveau rendez-vous.

Attention, n’invitez pas Adil Rami cette fois !

