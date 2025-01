Adil Rami se fait balader au Stream for Humanity

Après Danse avec les stars, se faire balader par un streamer.

Ce week-end, l’influenceur Amine a transformé Twitch en levier humanitaire avec son marathon caritatif Stream for Humanity. Un événement qui a réuni les stars du net comme Squeezie, Michou, Billy, Inoxtag, Kameto et Gotaga, et explosé les compteurs avec plus de 3,4 millions d’euros collectés pour Médecins sans frontières. L’argent ira soutenir des causes essentielles en Palestine, au Congo, au Soudan et au Liban. Clap de fin ce dimanche soir avec un bouquet final : un match de gala au stade Jean-Bouin à Paris, un terrain qu’Amine connaît bien depuis son fameux France-Espagne.

Une coupe R9 et un Rami dépassé

Deux équipes sur le pré : Team Amine et Team Inoxtag. Du beau monde sur la pelouse : Gerard Piqué, Driss Zidane (oui, le neveu de Zizou) du côté d’Inoxtag, et en face, le duo vintage Jérémy Ménez – Adil Rami, accompagné de la pépite Lucas Valéri. Au coup d’envoi, le stade chauffe, la bonne humeur est partout, et les actions cocasses se multiplient. 90 minutes plus tard : 5-5. Aux tirs au but, c’est finalement la Team Inoxtag qui s’impose. Il fallait le voir, Adil Rami, incapable de contenir les accélérations d’un certain PFUT, qui arborait la coupe de Ronaldo.

SDM, lui, en a profité pour montrer qu’il était meilleur footballeur qu’Adil :

Après avoir été nul en défense, il s’est offert un moment de gloire avec un penalty ancestral, lancé de chaussure pour distraire le gardien puis petit filet au côté opposé. Mais avec un gros raté, il a doublement fait sombrer son équipe.

« Tu le mets sur Twitch, il se fait manger » – probablement CR7

