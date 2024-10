Un autre international français tourne la page

AT le Mercredi 02 Octobre à 11:49 Article modifié le Mercredi 02 Octobre à 11:58

Cette fois-ci, plus de doutes !

Quatre jours après avoir évoqué la nouvelle sur la chaîne YouTube Zone, Jérémy Ménez a officialisé, ce mercredi, sa retraite sportive sur son compte Instagram. À 37 piges, l’un des prodiges de la génération 1987 dit donc adieu au football, emportant avec lui autant de promesses que de gros ratages.

« Après 21 saisons au plus haut niveau je vous annonce la fin du 1er chapitre de ce magnifique livre, écrit le natif de Longjumeau aux 24 sélections avec les Bleus. J’ai toujours joué pour retrouver la sensation incroyable de ces 2/3 secondes d’après buts, passes décisives qui te font toucher les étoiles et vivre ces émotions. » Après une dernière expérience à Bari, il restera donc bloqué à 98 pions en club. Ajoutez les deux en équipe de France et vous aurez un compte rond.

« Le football m’a tant apporté et il est temps de lui rendre la pareille en ouvrant ce 2e chapitre qui va s’ouvrir et qui s’annonce très excitant, toujours proche du rectangle vert », conclut l’ancien crack passé par Sochaux, le PSG et l’AC Milan.

Lui non plus, la street ne l’oubliera pas.

