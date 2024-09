Coup de sifflet final pour Jérémy Ménez

Encore un coup dur pour les romantiques du foot.

À 37 balais, Jérémy Ménez a décidé de dire stop. Sans club depuis la fin du mois de mars et son départ de Bari, où il n’a disputé que dix matchs, l’ex-international français (24 sélections et une participation à l’Euro 2012) ne reviendra pas sur les pelouses.

Un avenir sur les bancs ?

« Jouer, c’est fini, a-t-il lâché sur la chaîne YouTube La Zone. J’arrête. Maintenant, on va se pencher sur le futur, voir ce qu’il y a à faire, mais toujours dans le foot, pourquoi pas avec les jeunes ou dans un staff. Je vais passer mes diplômes l’année prochaine. Et puis voilà, on va s’ouvrir une porte de l’après-carrière. Ça fait plus de vingt ans que je suis professionnel, je ne vais pas mentir, à un moment donné j’arrivais un peu à saturation. J’avais fait le tour, j’ai beaucoup voyagé, j’ai fait beaucoup de clubs, beaucoup de pays. […] Je n’avais plus trop l’envie de continuer à jouer, et je pense que jouer sans avoir trop envie, ce n’est pas respectueux par rapport au club. Donc j’ai préféré arrêter et me concentrer sur le futur, tranquillement. »

Des souvenirs de #JeremyMenez sur un terrain, j'en ai plein. Son but du titre avec le #PSG , sa talonnade avec le #MilanAC , son triplé avec le #FCSM … En plateau j'en aurai un désormais. Ciao l'esthéte, éternel crack et artiste accompli. Merci Jeremy Menez 😢 pic.twitter.com/72YRth1wu7 — GennaroGrasso (@alexisgrasso) September 27, 2024

Jérémy Ménez, c’est un talent hors normes, un titre de champion d’Europe avec la fameuse génération 87 (2004), un triplé en Ligue 1 en une dizaine de minutes avec Sochaux, à 17 ans, 8 mois et 15 jours (2005), deux titres de champion de France avec le PSG (en inscrivant le pion contre l’OL qui offre aux Parisiens le premier sacre de l’ère-QSI), plusieurs buts iconiques, et une liste de clubs totalement absurdes : Sochaux, Monaco, la Roma (114 matchs entre 2008 et 2011, avec un exercice à 16 buts en Serie A), Paris, le Milan, puis la pente ascendante avec Bordeaux, Antalyaspor (Turquie), le Club América (Mexique, avec un titre de champion et une coupe nationale au passage), le Paris FC, puis la fin en Serie B avec Reggina 1914 puis Bari. Et c’est donc aussi, évidemment, un goût d’inachevé.

En mai-juin dernier, il avait participé au Mexique à la Kings World Cup – compétition de foot à 7 créée par Gerard Piqué et formaté pour Twitch – dans une équipe de France formée pour l’occasion et composée notamment de Samir Nasri, de footballeurs de seconde zone ou de personnalités de l’Internet français. Les Bleus avaient été sortis après trois matchs disputés, sur fond de polémique.

Salut l’artiste.

