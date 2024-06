Kings World Cup : L’équipe de France ne sera pas repêchée

La pilule est dure à avaler.

Quelques heures après la défaite aux tirs au but de l’équipe française Foot2Rue face aux Argentins de Muchachos FC (4-4, 3 TAB à 4), à l’occasion de la Kings World Cup organisée par Piqué, la polémique à la suite de l’élimination des Tricolores ne retombe pas. Pour rappel, lors de la séance de tirs au but, la dernière tentative argentine, d’abord stoppée par Christian Nsapu, a touché le plafond de la salle avant de rentrer dans le but. Malgré les excuses de Piqué, la formation emmenée par le streamer AmineMaTue et les footballeurs Samir Nasri et Jérémy Ménez n’a pas été repêchée par les organisateurs, qui assurent que ce pion est valable.

??????????? C'EST 5 SECONDES MAX ??????? pic.twitter.com/pIlByEeKBI — Aminematue TV 😞🌧 (@AmineMaTueTV) June 2, 2024

Sur Instagram, le portier des Bleus n’a pas caché son amertume : « Je n’ai vraiment pas les mots pour vous décrire la déception que je ressens. Il s’est passé tellement de choses depuis le début de cette aventure… On n’a pas été parfaits, mais on a tout donné, tout le temps. Je ne vais pas en rajouter pour le moment sur l’arbitrage, l’organisation… Mais j’en parlerai un jour. » De son côté, AmineMaTue a préféré ironiser en désignant la lampe comme MVP de la rencontre, tandis que Samir Nasri, blessé, a été moins philosophe : « On peut perdre, mais on se fait baiser de A à Z par l’arbitrage. C’est quoi ces règles ? Ce sont des fous ! On ne peut pas accepter ça. »

La France dérange.

JO 2024 : Thierry Henry face à un casse-tête français