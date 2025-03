Le Mans et Boulogne reviennent à un point de Nancy

Le Mans à toute vitesse.

S’il y a bien une équipe en forme en National, c’est Le Mans. L’équipe de Patrick Videira a enchaîné une sixième victoire consécutive en championnat ce vendredi en s’imposant d’une courte tête face à Paris 13 Atletico (1-0), réduit à dix après un quart d’heure de jeu et désormais lanterne rouge. Fort de ce succès, le club sarthois profite de la mise au repos de Nancy, en tête du classement et qui ne jouait pas ce week-end, pour revenir à un point de la première place (44 points, contre 45 pour les Chardons). Le leader et son dauphin croiseront le fer la semaine prochaine au stade Marcel-Picot.

Trois équipes en tête dans un mouchoir de poche

Une autre équipe pourrait toutefois s’emparer de la première place lors de la prochaine journée, puisque Boulogne, vainqueur de Nîmes en fin de match ce vendredi (2-1), comptabilise le même nombre de points que Le Mans (44 pts). Dans les autres rencontres de la soirée, Sochaux a renversé Rouen dans le dernier quart d’heure (2-1), Dijon a fait le travail contre Valenciennes (2-1), tandis que les duels entre Bourg-en-Bresse et Orléans (0-0) et Villefranche et Concarneau (1-1) n’ont pas donné de vainqueurs. Enfin, dans une rencontre importante pour le maintien, Châteauroux (16e, 24 pts) a arraché le match nul face à Versailles (13e, 28 pts) dans le temps additionnel (2-2).

Si seulement la Ligue 1 pouvaient s’inspirer de ses petites sœurs en matière de suspense.

Le Mans 1-0 Paris 13 Atletico

But : Bernardeau (21e) pour Le Mans Carton rouge : Diako (14e) pour Paris 13 Atletico

Boulogne 2-1 Nîmes

Buts : Vercruysse (6e) et Fatou (83e) pour Boulogne // Abdeldjelil (45e, SP)

Sochaux 2-1 Rouen

Buts : Durbant (74e, SP) et Lecolier (84e) pour Sochaux // Benkaid (34e) pour Rouen

Châteauroux 2-2 Versailles

Buts : Tormin (72e) et Clairicia (90e+2) pour Châteauroux // Ben Brahim (40e) et Mbemba (54e) pour Versailles

Villefranche 1-1 Concarneau

Buts : Mroivili (51e) pour Villefranche // Mouazan (86e, SP) pour Concarneau

Dijon 2-1 Valenciennes

Buts : Barka (45e+4 et 46e) pour Dijon // Appuah (45e+9) pour Valenciennes

Bourg-en-Bresse 0-0 Orléans

