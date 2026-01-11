S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 16es
  • Angers-Toulouse (1-1, 5-6 TAB)

Pourquoi l'arbitre d'Angers-Toulouse est le clown du week-end

JB
Pourquoi l'arbitre d'Angers-Toulouse est le clown du week-end

Soit il confond sa droite et sa gauche, soit il est vraiment malhonnête : en voulant jouer au cow-boy sans se remettre en question, samedi soir pendant Angers-Toulouse, l’arbitre Marc Bollengier est passé pour un con – ou un menteur – devant la France entière, au moment où les deux capitaines ont été réunis pour choisir le camp dans lequel auraient lieu les tirs au but.

Avant de lancer la pièce, M. Bollengier est clair : si elle retombe face bleue, la séance se passera dans le camp situé sur sa gauche, et face jaune, ce sera sur sa droite. Il indique même la direction avec sa main, pour éviter toute confusion. Résultat : la pièce retombe face bleue, et l’homme en jaune indique… le but sur sa droite, provoquant la surprise d’Haris Belkebla.

« Non, vous avez dit là-bas », rebondit logiquement l’Angevin, en pointant l’autre côté. « Non, non, j’ai dit là-bas », s’obstine notre héros du soir, avec le dédain qu’adorent adopter nos amis les arbitres. Le pauvre Belkebla n’insiste pas et l’échange s’arrête là, mais sa moue veut tout dire. Et, coïncidence ou non, le SCO s’est incliné à l’issue de cette séance.

En tout cas, l’arbitre est devenue la star du week-end sur les réseaux sociaux, les internautes s’amusant de l’assurance avec laquelle, sur la séquence, il s’enfonce dans sa bêtise. Si ça peut servir de leçon à certains…

Brest fait plier Metz au finish, Awaziem marque dans deux camps avec Nantes

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Supercoupe d'Espagne : Revivez Barça - Real (3-2)
Supercoupe d'Espagne : Revivez Barça - Real (3-2)

Supercoupe d'Espagne : Revivez Barça - Real (3-2)

Supercoupe d'Espagne : Revivez Barça - Real (3-2)
32
Revivez Égypte - Côte d'Ivoire (3-2)
Revivez Égypte - Côte d'Ivoire (3-2)

Revivez Égypte - Côte d'Ivoire (3-2)

Revivez Égypte - Côte d'Ivoire (3-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!