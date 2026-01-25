S’abonner au mag
Toulouse enchaîne à Brest, Angers gèle Paris

Toulouse enchaîne à Brest, Angers gèle Paris

Un candidat de plus dans la course à l’Europe ? Une semaine après sa démonstration contre Nice, Toulouse a poursuivi sa remontée au classement en dominant Brest à Francis-Le Blé (0-2). Une victoire dessinée en première période, grâce notamment à une frappe lointaine gagnante de la recrue Pape Demba Diop. Privés de Romain Del Castillo, les Bretons subissent et sont punis une deuxième fois par Yann Gboho juste avant la pause d’un joli tir au premier poteau, toujours depuis l’extérieur de la surface. Malgré une tentative de révolte en seconde période, Brest ne pourra renverser la situation et reste à bonne distance pour voir son adversaire du jour gratter la septième place devant Strasbourg, qui jouera à Lille dans la soirée.

L’ennui gagne la capitale

Le dernier match de ce dimanche après-midi ne restera en revanche pas dans les annales. Battu à Angers lors de la première journée de championnat, le Paris FC a de nouveau peiné face aux protégés d’Alexandre Dujeux (0-0). Les montants auront cependant tremblé à Jean-Bouin, entre le poteau d’Alimani Gory, celui du dernier arrivé Luca Koleosho pour les joueurs de la capitale ou la barre de Jim Allevinah pour les Angevins. Le tout sur un service de Branco van den Boomen, entré en jeu pour son grand retour en Ligue 1.

Un bon point dans la course au maintien, diront les plus pragmatiques.

Brest 0-2 Toulouse

Buts : Diop (27e) et Gboho (43e) pour Toulouse

Paris FC 0-0 Angers

