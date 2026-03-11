Défendre ses collègues, c’est tout un Hart. Le gardien anglais Joe Hart, qui a fait les beaux jours de Manchester City, mais qui est également passé par Tottenham, s’est permis de commenter la gestion d’Igor Tudor lors de la défaite des Spurs face à l’Atlético de Madrid ce mardi soir (5-2) et surtout du sort de Antonín Kinský, auteur de deux bourdes pour sa première en Ligue des champions.

« Tous les gardiens sont passés par là »

« Ça arrive de faire des grosses erreurs dans des matchs importants. Il a eu le niveau pour arriver ici à Tottenham, une bourde ne doit pas tout effacer, pointe l’ex-international anglais sur le plateau de TNT. Mais le remplacer, était-ce la bonne décision ? Peut-être, mais ce que j’ai vu après ça… En plus, il est jeune. Ça arrive. Tous les joueurs de Tottenham ont ressenti sa peine, mais ne savaient pas comment réagir. Comment ça peut être bon pour lui ? C’est ça être gardien, il faut accepter que tu vas passer des mauvaises nuits comme ça. Tous les gardiens sont passés par là : Buffon, Neuer, Schmeichel… »

La soirée CAUCHEMARDESQUE de Kinsky avec Tottenham pour sa première en Ligue des champions 😱 Deux boulettes en 15 minutes avant d'être REMPLACÉ dans la foulée 😰#ATMTOT | #UCL pic.twitter.com/1ihBSbyh38 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 10, 2026

Après seulement 17 minutes, l’entraîneur croate a sorti son gardien, qui avait plombé le début de match de son équipe. À sa sortie, le score était de 3-0. Cinq minutes plus tard, Robin Le Normand claque le 4-0. Changement gagnant pour Tudor…

Et Joe Hart s’y connaît en bourdes.

