S’abonner au mag
  • International
  • Brésil

Neymar au Mondial : « Il n’y a pas débat », selon Thiago Silva

CT
7 Réactions
Neymar au Mondial : « Il n’y a pas débat », selon Thiago Silva

Le sage a parlé. Malgré ses blessures récurrentes, Neymar rêve toujours de participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Thiago Silva a pris position pour son compatriote au micro de TNT Sports Brasil, ce mardi. « Il n’y a pas de débat : si Neymar est en bonne santé, il doit aller à la Coupe du monde. Vu sa forme actuelle, il doit y aller. Il n’y a pas de débat. Quand Neymar est sur le terrain, c’est déjà un casse-tête pour l’équipe adverse », explique l’ancien capitaine du PSG, aujourd’hui au FC Porto et lui aussi en quête d’un dernier tour de piste internationale à 41 ans.

Une présélection pour la trêve de mars

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, semble envisager l’idée, puisque Neymar a été présélectionné pour les matchs amicaux de mars contre la France et la Croatie. Mais tout reste encore très fragile. L’entraîneur italien de la Seleção s’était déplacé mardi soir pour assister au match de la star brésilienne de 34 ans avec Santos face à Mirassol, mais Neymar n’a pas participé à l’opposition par mesure de précaution, compromettant sa présence dans la sélection finale, selon la presse brésilienne.

Si Thiago Silva veut lui filer un peu de sa condition physique…

Vanderson et Caio Henrique absents plusieurs semaines

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)
Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)

Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)

Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.