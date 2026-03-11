Neymar au Mondial : « Il n’y a pas débat », selon Thiago Silva

Le sage a parlé. Malgré ses blessures récurrentes, Neymar rêve toujours de participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Thiago Silva a pris position pour son compatriote au micro de TNT Sports Brasil, ce mardi. « Il n’y a pas de débat : si Neymar est en bonne santé, il doit aller à la Coupe du monde. Vu sa forme actuelle, il doit y aller. Il n’y a pas de débat. Quand Neymar est sur le terrain, c’est déjà un casse-tête pour l’équipe adverse », explique l’ancien capitaine du PSG, aujourd’hui au FC Porto et lui aussi en quête d’un dernier tour de piste internationale à 41 ans.

Thiago Silva, sobre Neymar na Copa do Mundo: "Não tem debate ele (Neymar) estando bem, tem que ir para Copa. Do jeito que ele está agora tem que ir. Não tem debate. O Neymar está ali, em campo, pra outra equipe já é uma dor de cabeça." 📽️@TNTSportsBR pic.twitter.com/3OqwbjiJHW — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 10, 2026

Une présélection pour la trêve de mars

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, semble envisager l’idée, puisque Neymar a été présélectionné pour les matchs amicaux de mars contre la France et la Croatie. Mais tout reste encore très fragile. L’entraîneur italien de la Seleção s’était déplacé mardi soir pour assister au match de la star brésilienne de 34 ans avec Santos face à Mirassol, mais Neymar n’a pas participé à l’opposition par mesure de précaution, compromettant sa présence dans la sélection finale, selon la presse brésilienne.

Si Thiago Silva veut lui filer un peu de sa condition physique…

