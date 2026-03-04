S’abonner au mag
La blessure de Rodrygo ouvre-t-elle la porte au retour de Neymar ?

La blessure de Rodrygo ouvre-t-elle la porte au retour de Neymar ?

Ça se voit comme le Ney au milieu de la figure. Après la rupture du ligament croisé de Rodrygo lundi lors du match contre Getafe CF, ce ne sont pas seulement les Madrilènes qui doivent revoir leurs plans : le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, devra également se passer de l’ailier de 25 ans pour la Coupe du monde.

Sans plus tarder, un possible retour de Neymar est évoqué par Globo Esporte. Le joueur, âgé de 34 ans, n’a cependant plus joué pour la sélection brésilienne depuis octobre 2023 et, s’il tient absolument à disputer sa quatrième Coupe du monde, tout dépendra de son état physique.

Le bal des prétendants

Le remplaçant le plus réaliste serait cependant Gabriel Martinelli, attaquant du leader anglais Arsenal. Mais selon Mundo Deportivo, un autre ailier pourrait également bénéficier de l’absence de Rodrygo : Antony. Le joueur de 26 ans réalise une belle saison avec le Real Betis, avec 11 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Parmi les autres ailiers dans le giron de la Seleção, seul Vinícius Júnior (13 buts et 11 passes) affiche de meilleurs chiffres. Sans parler d’Endrick, qui reprend de l’épaisseur à l’Olympique lyonnais.

Pourquoi choisir parmi tous ces noms, quand on peut en prendre 26 ?

