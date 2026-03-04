S’abonner au mag
Jules Koundé blessé avant le rassemblement des Bleus

La tuile, il ne pourra peut-être pas venir à Clairefontaine avec son meilleur outfit. En plus de l’élimination contre l’Atlético, malgré une éclatante victoire (3-0), le Barça a perdu Jules Koundé sur blessure dès le quart d’heure de jeu. Le latéral français s’est directement tenu le mollet et est apparu très touché psychologiquement au moment de sortir du terrain.

Gusto peut-il lui prendre sa place ?

Alejandro Balde l’a remplacé, avant d’être lui-même victime d’une blessure et de laisser sa place à Ronald Araújo. D’après Santi Ovalle, journaliste de la Cadena SER, les deux défenseurs souffrent de gêne aux ischio-jambiers et doivent passer des examens ce mercredi.

Un coup dur pour le club catalan, pour Koundé, mais aussi pour l’équipe de France, qui s’apprête à disputer deux matchs fin mars contre le Brésil et la Colombie pour les ultimes préparatifs du Mondial 2026. Dans le même temps, Malo Gusto a le vent en poupe, autant à Chelsea que lors de sa dernière sortie en Bleu, avec deux passes décisives à la clé contre l’Azerbaïdjan (1-3).

Suffisant pour lui chiper sa place sur le gong ?

Le Barça rate de peu sa remontada contre l’Atlético

EL

