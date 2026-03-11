OL Lyonnes valide sa présence en play-off du championnat et en Ligue des champions l’an prochain

Un règne sans fin. Grâce à sa victoire 3-0 face au Havre, ce mardi, l’OL Lyonnes valide mathématiquement la première place de la phase régulière en Première Ligue. Avec un doublé de Tabitha Chawinga en première mi-temps et un but de Wendie Renard, les Lyonnaises n’ont pas eu à forcer leur talent et ont pu rapidement se projeter sur la finale de la Coupe LFFP samedi à Abidjan contre le PSG, par ailleurs boycottée par les fans. Surtout, le club rhodanien est la première équipe européenne à être assurée de participer à la Ligue des champions la saison prochaine.

Victoire à la maison et première place de la saison régulière validée. 😋 Nouveau rendez-vous face au Havre en Coupe de France la semaine prochaine 🔗 https://t.co/42d0qcS0bD#OLHAC pic.twitter.com/XHto0sn9IQ — OL Lyonnes (@ol__lyonnes) March 10, 2026

Une belle domination

Toujours invaincues en championnat et possédant la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat, les joueuses de Jonatan Giráldez comptent aujourd’hui 49 points, avec 19 points de marge sur le Paris FC et le FC Nantes (30 points). Il reste six matchs à jouer, donc aucune équipe n’est en mesure de les rattraper au classement.

Place aux play-off au mois de mai : pour rappel, les quatre premières équipes du classement de saison régulière s’affrontent dans deux demi-finales en match unique à élimination directe, puis en finale. L’OL Lyonnes est donc assuré de recevoir pour sa demi-finale et d’être opposé au quatrième du classement (Fleury à l’heure actuelle).

Qu’on leur donne tout de suite le trophée, non ?

