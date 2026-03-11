En Australie, un arbre se fait découper en plein milieu d’un match de D2 féminine

Putain de nature. L’info n’aura pas échappé aux aficionados de la National Premier Leagues Women’s australienne, en particulier aux suiveurs assidus du groupe de l’État du Queensland. Pour le reste du monde, ce match de D2 entre les South Strikers et Gold Coast United est passé relativement inaperçu. Peut-être parce qu’une rangée d’arbres plantés au niveau de la ligne médiane du stade empêchait les caméras de filmer la rencontre de façon optimale ?

En tout, cas, un employé du club a pris les choses en main à la demi-heure de jeu. Armé d’une tronçonneuse, il a entrepris d’élaguer les insolents feuillus en direct, permettant aux 3 186 téléspectateurs de la rencontre diffusée sur YouTube d’assister à un honorable 1-1 entre les deux équipes.

Le genre d’images qui plairaient à Javier Milei, mais donneraient des envies de meurtres aux ultras des Forest Green Rovers.

