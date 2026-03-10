S’abonner au mag
  • Koh-Lanta
  • Épisode 2

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
7 Réactions
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Portés par une immense Caroline, les Rouges ont survolé cet épisode et plongé les Jaunes dans le doute. Et ça commence déjà à s’embrouiller chez les Kalao, avec un Ulrich qui est là pour dire les termes.

Les Lahoy (tribu rouge)

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

Elle s’est dite « au corps à corps » avec Lionel pour être sûre « de ne pas être éliminée ». Des centaines de défenseurs de Liga ont eu la même idée. Sans succès.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

ANTONIN__AI2_2202-e1772552775590

Antonin

On sent que quelqu’un s’est bien buté aux Kapla quand il était petit. Est-ce pendant cette période qu’il s’est dit qu’il allait se tatouer son année de naissance sur le haut du pubis ?

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

JOHAN__AI2_1825-e1772552827599

Johan

« Ce mec, il a aucun défaut, on dirait qu’il sort d’une école d’ingé. » Il ne pilote pas des avions de chasse pour qu’on le compare à un mec qui récolte des sous pour un BDE au nom lubrique, non mais oh.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

KARINE__AI2_1987-e1772552877458

Karine

Quelqu’un a dû dire « présente » à sa place pendant l’appel.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Et si on rajoutait une épreuve qui consiste à régler la guerre au Moyen-Orient elle gagnerait aussi.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

On l’a juste entendu faire une analyse de la victoire des Rouges sur l’épreuve d’immunité. Alain Bauer.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

LIONEL__AI2_1366-e1772552999239

Lionel

Une journée au chaud dans le peloton. Chinon-Châteauroux en deuxième semaine du Tour.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

Si on lui mettait ChatGPT dans le crâne, ce serait l’humain ultime. OpenAI est sur le dossier.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

59 euros pour une planche en bois vendue comme une table ? Foutus artisans.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Les Kalao (tribu jaune)

PAUL__AI2_2403-e1772553165911

Paul

« Ça s’est joué sur des détails. » Ah bon ? Comme quoi ? Une décision arbitrale litigieuse ? Un blessé de dernière minute ?

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

ULRICH__AI2_2337-e1772553204469

Ulrich

Moralité : Ulrich a « mal aux dents » quand on l’énerve. Son dentiste lui a déjà gardé un rendez-vous pour son retour en France.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

JADE__AI2_2065-e1772553233828

Jade

Il ne suffit pas de mettre « le sel et le poivre » sur le camp pour amadouer Jade. Par contre, surveiller le feu toute la nuit, ça marche. Elle préfère sa viande grillée qu’assaisonnée.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

NORA__AI2_1543-e1772553264781

Nora

Elle est donc très forte en bullshit job, en apnée, en jardinage et en trahison.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

CLEMENCE__AI2_1302-scaled-e1772553313424

Clémence

Elle peut partir la tête haute, en étant la seule candidate de l’histoire à avoir perdu une épreuve d’apnée en n’étant même pas sous l’eau.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Le temps de parole d’une candidate trotskiste aux présidentielles.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

LOLA__AI2_2279-e1772553378419

Lola

Elle a du mal à avaler de l’oursin… on va l’envoyer à Koh-Lanta ça va lui faire tout drôle !

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

Il n’a pas pu cacher son béguin pour Clémence à grand monde. En même temps, son ventre est tout rouge quand il lui parle. Le soleil n’a rien à voir là-dedans.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

JONATHAN__AI2_2035-e1772553442272

Jonathan

Sa poker face a déjà fait des dégâts. Quand il y a un cash prize de 100 000 euros en jeu, un vrai joueur de poker est prêt à tout.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

On le pensait parfait, mais il a dit « grimpe » pour parler d’escalade. L’aventurier de Paris 11e.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Le boss

Capture-de%CC%81cran-2023-02-20-a%CC%80-15

Denis Brogniart

Le premier « et leur sentence est irrévocable » de la saison ! Va-t-il atteindre le 1000e avant Cristiano Ronaldo ?

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Léo Tourbe

À lire aussi
11
Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)
  • C1
  • 8es
Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)

Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)

Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)
Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)

Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)

Revivez Newcastle - FC Barcelone (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.