- Koh-Lanta
- Épisode 2
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
Portés par une immense Caroline, les Rouges ont survolé cet épisode et plongé les Jaunes dans le doute. Et ça commence déjà à s’embrouiller chez les Kalao, avec un Ulrich qui est là pour dire les termes.
Les Lahoy (tribu rouge)
Clarisse
Elle s’est dite « au corps à corps » avec Lionel pour être sûre « de ne pas être éliminée ». Des centaines de défenseurs de Liga ont eu la même idée. Sans succès.
Antonin
On sent que quelqu’un s’est bien buté aux Kapla quand il était petit. Est-ce pendant cette période qu’il s’est dit qu’il allait se tatouer son année de naissance sur le haut du pubis ?
Johan
« Ce mec, il a aucun défaut, on dirait qu’il sort d’une école d’ingé. » Il ne pilote pas des avions de chasse pour qu’on le compare à un mec qui récolte des sous pour un BDE au nom lubrique, non mais oh.
Karine
Quelqu’un a dû dire « présente » à sa place pendant l’appel.
Caroline
Et si on rajoutait une épreuve qui consiste à régler la guerre au Moyen-Orient elle gagnerait aussi.
Cindy
On l’a juste entendu faire une analyse de la victoire des Rouges sur l’épreuve d’immunité. Alain Bauer.
Lionel
Une journée au chaud dans le peloton. Chinon-Châteauroux en deuxième semaine du Tour.
Zakariya
Si on lui mettait ChatGPT dans le crâne, ce serait l’humain ultime. OpenAI est sur le dossier.
Daniel
59 euros pour une planche en bois vendue comme une table ? Foutus artisans.
Les Kalao (tribu jaune)
Paul
« Ça s’est joué sur des détails. » Ah bon ? Comme quoi ? Une décision arbitrale litigieuse ? Un blessé de dernière minute ?
Ulrich
Moralité : Ulrich a « mal aux dents » quand on l’énerve. Son dentiste lui a déjà gardé un rendez-vous pour son retour en France.
Jade
Il ne suffit pas de mettre « le sel et le poivre » sur le camp pour amadouer Jade. Par contre, surveiller le feu toute la nuit, ça marche. Elle préfère sa viande grillée qu’assaisonnée.
Nora
Elle est donc très forte en bullshit job, en apnée, en jardinage et en trahison.
Clémence
Elle peut partir la tête haute, en étant la seule candidate de l’histoire à avoir perdu une épreuve d’apnée en n’étant même pas sous l’eau.
Cynthia
Le temps de parole d’une candidate trotskiste aux présidentielles.
Lola
Elle a du mal à avaler de l’oursin… on va l’envoyer à Koh-Lanta ça va lui faire tout drôle !
Hugo
Il n’a pas pu cacher son béguin pour Clémence à grand monde. En même temps, son ventre est tout rouge quand il lui parle. Le soleil n’a rien à voir là-dedans.
Jonathan
Sa poker face a déjà fait des dégâts. Quand il y a un cash prize de 100 000 euros en jeu, un vrai joueur de poker est prêt à tout.
Guillaume
On le pensait parfait, mais il a dit « grimpe » pour parler d’escalade. L’aventurier de Paris 11e.
Le boss
Denis Brogniart
Le premier « et leur sentence est irrévocable » de la saison ! Va-t-il atteindre le 1000e avant Cristiano Ronaldo ?
Par Léo Tourbe