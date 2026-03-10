Galatasaray surprend Liverpool dans la chaleur du Rams Park

Galatasaray 1-0 Liverpool

Buts : Lemina (7e) pour le Cimbom

Un remake à la turque ! Ce mardi, Galatasaray a remporté la première manche de son huitième de finale de Ligue des champions face à Liverpool (1-0) au Rams Park, un peu plus de cinq mois après avoir battu les Reds sur le même score lors de la phase de ligue, à chaque fois avec un but tombé très tôt. L’ambiance bouillante d’Istanbul a une nouvelle fois eu son effet, elle qui avait aussi permis au Cimbom de faire tomber la Juventus (5-2), Bodø/Glimt (3-1) et d’accrocher l’Atlético de Madrid (1-1) cette saison. Les Turcs prennent une petite option sur les quarts de finale, qu’ils n’ont plus atteints depuis la saison 2012-2013.

Konaté en grande difficulté

Bien que bousculé par l’intensité des Anglais en début de rencontre, c’est bien Galatasaray qui ouvre le score après seulement sept minutes de jeu. Sur un corner, Victor Osimhen – mis à l’honneur par un sacré tifo avant le coup d’envoi – remet de la tête le ballon vers Mario Lemina, trop seul au premier poteau et qui trouve les filets d’un coup de casque (1-0, 7e). Se prendre un but de Lemina en 2026, ce n’est franchement pas quelque chose dont on se vante. Pareil pour un but de Davinson Sánchez. Heureusement, Giorgi Mamardashvili sort un arrêt trois étoiles pour repousser la reprise de la tête du Colombien à la 24e minute.

Et côté Liverpool, qu’a-t-on en stock ? Eh bien pas un grand Ibrahima Konaté en tout cas, fébrile tout au long de la rencontre et qui multiplie les erreurs face à un Victor Osimhen toujours dangereux. Le défenseur français pense se rattraper en seconde période en contribuant à l’égalisation sur un corner, mais une faute de main de sa part est signalée et le but est annulé (70e). Dans l’ensemble, les Reds insistent, mais ne se procurent finalement pas tant d’occasions franches. Particulièrement décevant, Mohamed Salah est notamment remplacé dès l’heure de jeu. Le tournant du match est sans doute le face-à-face manqué par Hugo Ekitiké à la 66e minute, le Français butant sur Ugurcan Çakir. À l’arrivée, voilà Liverpool battu et qui aura pour mission de renverser le Gala à Anfield mercredi prochain.

