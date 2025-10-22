Galatasaray domine Bodø/Glimt grâce à Osimhen, Bilbao calme Qarabağ

Fini les surprises.

La hiérarchie a été respectée lors des deux premiers matchs de ce mercredi de Ligue des champions. À commencer du côté d’Istanbul, où Galatasaray a infligé à Bodø/Glimt sa première défaite en C1 sur sa pelouse. La faute à un doublé de Victor Osimhen et d’une réalisation de Yunus Akgün à l’heure de jeu pour sceller le sort de la rencontre malgré la réduction du score danoise dans le dernier quart d’heure (3-1). Un second succès de suite pour le Gala, qui enchaîne un seconde succès de suite après son exploit à domicile contre Liverpool. Le club du Bosphore s’invite aux portes du top 10 de la phase de ligue (11e).

Bilbao refroidit Qarabağ avec deux bangers

Sensation du début de saison en C1, Qarabağ a lâché du leste ce mercredi à San Mamés, face à l’Athletic Club. Tout avait pourtant bien commencé pour les Azerbaïdjanais d’Abdellah Zoubir, qui ont ouvert le score au bout de cinquante secondes par Leandro Andrade. Au terme d’une première période poussive, Bilbao revenait d’abord au score par Gorka Guruzeta avant la pause. Les Basques se sont octroyés la victoire dans les vingt dernières minutes de jeu, grâce à une sacoche de Robert Navarro en pleine lucarne puis grâce à une reprise pleine de conviction de Guruzeta, qui s’est offert un doublé (3-1). L’Athletic Club s’offre ses premiers points cette saison en Europe et remonte provisoirement à une 22e place synonyme de barrages.

Place mainteant à la victoire de nos clubs français !

Galatasaray 3 – 1 Bodø/Glimt

Buts : Osimhen (3e et 33e) et Akgun (60e) pour les Stambouliotes // Helmersen (76e) pour Bodø

Athletic Club 3 – 1 Qarabağ

Buts : Guruzeta (40e et 88e) et Navarro (70e) pour les Leones // Leandro Andrade (1re) pour les Cavaliers