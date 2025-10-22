Mikel Arteta se réjouit de la fin de disette pour Viktor Gyökeres

Un doublé moche, mais un doublé quand même.

Double buteur lors du large succès d’Arsenal face à l’Atlético de Madrid ce mercredi en Ligue des champions (4-0), Viktor Gyökeres a mis fin à une terrible disette de neuf matchs sans marquer toutes compétitions confondues. Une période presque étonnante pour l’attaquant suédois, qui vient d’enchainer deux superbes saisons au Sporting , avec respectivement 43 et 54 buts.

Lauréat du trophée Gerd Müller 2025, récompensant le meilleur buteur d’Europe, Gyökeres n’avait marqué que trois fois avant ce mardi soir, dont un doublé face à Leeds (5-0) fin août. Recruté 75 millions d’euros cet été par Arsenal, le Suédois a joué au renard avec un peu de réussite pour relancer la machine.

« Viktor mérite ce qui lui arrive »

Chaleureusement applaudi par l’Emirates Stadium à sa sortie à la 83e minute, le buteur suédois de 27 ans a souligné « l’état d’esprit remarquable » de ses coéquipiers. Un constat partagé par Mikel Arteta après la rencontre : « Regardez ses coéquipiers, ils sont heureux pour lui. Viktor mérite ce qui lui arrive, il est très exigeant avec lui-même, et j’apprécie les efforts qu’il fournit pour l’équipe. »

On préfère quand même l’enroulé de Gabriel Martinelli.

