L'Atlético de Madrid privé d'eau chaude à l'Emirates, Arsenal s'excuse

La douche froide pour les Colchoneros.

Non, l’Atlético de Madrid n’a pas perdu contre Arsenal ou du moins pas encore, il faudra attendre ce mardi soir pour connaître le verdict. En attendant, les hommes de Diego Simeone ont reçu la mauvaise surprise de ne pas avoir d’eau chaude à l’Emirates Stadium, à l’issue de leur entraînement d’avant-match ce lundi soir.

Et ce malgré avoir averti les employés du stade à leur arrivée, ce qui a rendu furieux les Colchoneros, qui ont dû attendre de regagner leur hôtel pour prendre une douche, après avoir été trempés par la flotte londonienne.

Les excuses d’Arsenal

Après la plainte de l’Atlético de Madrid auprès de l’UEFA pour ce qu’elle qualifie de situation « indigne d’une compétition de haut niveau », Arsenal aurait fini par reconnaître son erreur rapporte Marca, qui affirme que le club s’est excusé auprès des coéquipiers de Antoine Griezmann.

De quoi lancer les hostilités avant la rencontre de ce mardi soir, entre une équipe des Gunners peu flamboyante dans le jeu mais invaincue depuis quasiment deux mois et des Rojiblancos repartis de l’avant après un début de saison poussif, mais qui peinent à mettre fin à une disette de neuf ans sans victoire en phase de groupe de Ligue des champions contre un club anglais.

Décidément, même le robinet leur tourne le dos à Londres.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?