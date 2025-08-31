Liverpool dégoûte Arsenal

Un éclair de Dominik Szoboszlai sur coup franc a offert à Liverpool le soin de faire chuter Arsenal à Anfield (1-0) au terme d’une rencontre longtemps fermée. Deux mauvaises nouvelles côté Bleus : les sorties sur blessures de William Saliba et d’Ibrahima Konaté.

Liverpool 1-0 Arsenal

But : Szoboszlai (83e) pour Liverpool

Longtemps, cette affiche entre deux monstres que l’on retrouvera à coup sûr à coude-à-coude au printemps pour le titre n’a pas tenu les promesses annoncées. Programmée trop tôt, certainement, même si finalement c’est bien l’équipe la plus volontaire, en l’occurrence Liverpool, qui a su tirer son épingle du jeu. Face à une équipe d’Arsenal trop en gestion, c’est un coup de canon d’un joueur différent, Dominik Szoboszlai, titularisé arrière droit, qui a décidé de l’issue de la rencontre du week-end. Un troisième succès en autant de journées pour la formation d’Arne Slot qui dit quelque chose : ce ne sera pas si facile de délester le champion d’Angleterre en titre de son statut.

Saliba out, un choc fermé

Si le soleil illumine le gazon d’Anfield, ce Liverpool-Arsenal se révèle d’entrée terne, fermé. Il prend même une tournure dramatique pour William Saliba au bout de même pas cinq minutes de jeu, touché musculairement et incapable de poursuivre le choc. Malgré cette entrée en matière inquiétante pour les ouailles d’Arteta, les Reds ne montrent que très peu les crocs, hormis un tir hors cadre de Cody Gakpo. Imprécis techniquement, à l’image d’un Florian Wirtz pas encore totalement arrivé en Angleterre, l’équipe d’Arne Slot voit surtout Arsenal peu à peu confisquer le cuir de manière stérile, mais sans pour autant parvenir à contester cet état de fait.

Hormis une bourde de David Raya dont Virgil van Dijk ne profite pas, c’est bien les Gunners qui se procurent le seul et unique tir cadré de ce premier acte soporifique : Noni Madueke, élément le plus remuant de la partie, oblige Alisson à détourner sa tentative du pied gauche. C’est tout, ou presque, mais c’est en tout cas insuffisant pour une telle affiche à la pause.

Szoboszlai, who else ?

Si l’on aperçoit d’entrée davantage les interventions musclées et autoritaires d’Ibrahima Konaté, très bon ce dimanche, ce n’est véritablement qu’à l’heure de jeu que les Reds vont emballer ce sommet. Wirtz est beaucoup plus juste, les espaces sont moins bien quadrillés par des Gunners qui tirent la langue et Liverpool commence à accentuer la pression. Raya doit s’interposer sur une reprise de Wirtz et un centre vicieux de Mo Salah, de plus en plus trouvé par ses partenaires après une heure à errer comme une âme en peine.

La sortie sur blessure d’Ibrahima Konaté (puis plus tard celle de Florian Wirtz visiblement victime de crampes) et les entrées côté Arsenal de Martin Ødegaard et d’Eberechi Eze n’inversent pas l’ascendant pris par les locaux qui vont voir la lumière jaillir du pied de Dominik Szoboszlai : sur un coup franc direct magnifique, le Hongrois fait rugir Anfield (1-0, 83e) et offre un précieux succès à Liverpool qui continue son chemin, sa bonne étoile planant au-dessus de lui.

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson – Szoboszlai, Konaté (Gómez, 79e), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Wirtz (Endo, 89e), Gakpo (Jones, 62e) – Ekitike (Chiesa, 79e). Entraîneur : Arne Slot.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Timber, Saliba (Mosquera, 5e), Gabriel, Calafiori – Rice, Zubimendi, Merino (Ødegaard, 70e) – Martinelli (Eze, 70e), Gyökeres, Madueke (Dowman, 89e). Entraîneur : Mikel Arteta