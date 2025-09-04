Kylian Mbappé : « Est-ce qu'on joue trop ? Non, ma réflexion a évolué »

Cadences avec la star.

À la veille de la rentrée des Bleus en Pologne, où ils affronteront l’Ukraine pour lancer leur campagne de qualifications pour le Mondial 2026, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse, à Wrocław. Avec le sourire, des petits mots pour des enfants présents dans la salle et une décontraction contrastant avec son attitude l’an dernier, à la même époque, avant France-Italie.

La question des saisons à 60 matchs

Le joueur du Real Madrid a notamment été interrogé sur un sujet du moment, le calendrier et l’enchaînement des matchs. « Je ne sais pas si on est préparé pour une saison à 60 matchs. Je n’ai jamais vu un joueur qui a joué 60 matchs en une saison à son meilleur niveau, a commencé Mbappé. Physiquement peut-être, mais en termes de niveau, ce n’est pas possible, il y aura toujours des matchs où tu seras un peu moins bon. »

💬 Kylian Mbappé : « Je n'ai jamais vu un joueur qui a joué 60 matches en une saison à son meilleur niveau. (...) Mais est-ce qu'on joue trop ? Non, ma réflexion a évolué. Je pense qu'il faut juste qu'on ait plus de repos. » pic.twitter.com/K9mlFCZpy5 — L'Équipe (@lequipe) September 4, 2025

L’attaquant tricolore sait de quoi il parle, lui qui a disputé la Coupe du monde des clubs pendant que d’autres équipes débutaient la préparation pour la nouvelle saison. Et pourtant, son avis a changé : «Est-ce qu’on joue trop ? Non. Ma réflexion a évolué. Il faut juste qu’on ait un peu plus de repos pendant les vacances, pour régénérer le corps. Je peux comprendre que les gens dans leur canapé vont dire qu’on gagne beaucoup d’argent et qu’ils pensent qu’on doit jouer. Si on en reste là, le débat ne se terminera jamais. Je n’ai pas envie qu’on se dise, en tant que joueur, qu’on n’a pas envie de jouer certains matches. De se dire, en novembre, en plein milieu de nulle part, que c’est un match en bois et qu’on n’a pas envie de le jouer. »

Le plus dur, c’était pour la traductrice ukrainienne.

