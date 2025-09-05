Chevalier ou Maignan : qui doit être numéro 1 en équipe de France ?

Mike Maignan et Lucas Chevalier se connaissent si bien pour avoir évolué ensemble au LOSC, mais les voilà plus en concurrence que jamais pour le poste suprême en Bleu. À moins d’un an de la Coupe du monde, qui doit être le gardien titulaire de l’équipe de France ? On a posé la question à trois spécialistes.

Rémy Vercoutre : « L’équipe de France est plutôt conservatrice »

240 matchs de Ligue 1, ancien entraîneur des gardiens de l’OL, consultant Ligue 1+

« La question vaut d’être posée. Maignan est dans un grand club (AC Milan) mais, aujourd’hui, Chevalier l’est aussi (PSG). Cela lui ajoute plus de légitimité. Et je trouve ça plutôt intéressant, car il va encore jouer la Ligue des champions, dans un autre contexte, ce qui va lui permettre d’avoir encore plus d’expérience. On sait que Didier Deschamps aime que ses joueurs aient plus d’expérience. Cela le conforte dans le choix de les prendre, et ensuite éventuellement de les faire jouer. Mais je vais être très direct : je pense qu’il est encore inopportun, pour le moment, de faire confiance à Lucas Chevalier à ce poste-là. Remettre en cause Mike aujourd’hui n’est pas la meilleure des choses. Maignan a prouvé qu’on pouvait avoir confiance en lui. Il est un leader de cette équipe-là. Après, sur un match avec un peu moins d’importance, si on venait à lancer Lucas Chevalier pour qu’il ait une première cape et que ça lui enlève une certaine forme de pression si jamais on fait appel à lui, je trouverai ça logique. Pour lui donner du temps de jeu, car on n’est pas à l’abri d’une blessure. On a vu que Mike Maignan était parfois un peu fragile, avec des pépins physiques… Mais on sait que l’équipe de France est plutôt conservatrice sur le fait de changer ses gardiens, et je pense que cela n’évoluera pas sous l’ère Deschamps. »

Son choix : Mike Maignan.

Christophe Lollichon : « Une concurrence qui ne doit pas déplaire à Maignan »

Ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, aujourd’hui à l’USL Dunkerque

« Je ne pense pas qu’il faille nécessairement chambouler la hiérarchie existante. Pour jouer en équipe de France, il faut bien sûr avoir montré ce qu’on est capable de faire en club, chose qu’a faite Lucas Chevalier. Mais, en même temps, on ne peut pas reprocher à Mike Maignan de ne pas avoir été performant en sélection ou en club. Moi, quand un nouveau arrive, j’aime bien qu’il s’intègre déjà au groupe, chose qui ne doit pas être difficile pour Lucas Chevalier. Et, ensuite, les choses se feront naturellement… si elles doivent se faire. Mike Maignan a suffisamment prouvé et démontré pour être le choix numéro 1 du sélectionneur. Il a une légitimité. Il a montré beaucoup de choses. Comme tous les gardiens, il n’est pas à l’abri d’avoir parfois des périodes un petit peu difficiles, de faire des erreurs. Le principal étant de ne pas répéter les erreurs, du moins les mêmes. C’est un gros travailleur, très exigeant envers lui-même. Le fait de voir arriver Lucas Chevalier, ça doit vous booster. Vous voyez que le gamin a joué la Ligue des champions en y étant plutôt performant. Il est au PSG maintenant, une donnée à prendre en compte, car il va continuer d’évoluer dans un club qui va jouer le haut du tableau, normalement, en Ligue des champions. Donc il y a certainement plus de concurrence maintenant pour Mike Maignan, qu’il y en avait il y a quelques mois. Une donnée à prendre en compte. Mais, sincèrement, je pense que ça ne doit pas déplaire à Mike Maignan, qui aime ça. En plus, ils s’entendent bien les deux. Mike n’a pas été le mentor de Lucas, mais pas loin. Ce sont deux garçons passés par le même club (Lille), avec la même éducation sportive. Je trouve que c’est bien que ça se passe comme ça. On a un groupe solide de gardiens de but en équipe de France. »

Son choix : Mike Maignan.

Guillaume Warmuz : « Ça rebat un peu les cartes de la tranquillité établie »

Champion de France 1998. Ancien gardien de Lens, Dortmund et Monaco.

« Oui, Lucas arrive derrière… On peut dire tout ce qu’on veut, mais son statut a changé. Il a remporté un trophée majeur avec la Supercoupe d’Europe. Ça rebat un peu les cartes de la tranquillité établie, on va dire. Et c’est bon. Mike Maignan est une valeur sûre. Il a prouvé. Il est le numéro 1. Maintenant, il faut voir comment Didier Deschamps va lancer Lucas Chevalier, ou pas. Ça va être sa sensibilité. Mais Lucas Chevalier fait partie des garçons qui ont une supériorité technique dans beaucoup de domaines. Je crois qu’il faut regarder la dynamique de sa carrière et de ce qu’il fait. Tu ne peux pas ne pas en tenir compte. Abondance de biens ne nuisant pas, tu te poses la question… Il y a de l’expérience chez Mike, il n’y a pas de discussion, c’est le numéro 1. Mais derrière… Lucas Chevalier est tout de suite entré par la grande porte avec cette victoire en Supercoupe d’Europe. Ça pose le décor. Ce n’est pas anodin. Il faut voir comment tourne la saison. »

Son choix : Mike Maignan, mais…

